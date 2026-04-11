Hidvéghi Balázs a részletekről elmondta, két amerikai kongresszusi képviselő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, felróva neki, hogy az Európai Bizottság beavatkozik a magyarországi választásokba.
Hidvéghi Balázs: A kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba
A kormány elutasítja az Európai Bizottság politikai beavatkozását a magyarországi választásokba, és üdvözli az amerikai kongresszusi képviselők levelét, amelyet ebben az ügyben írtak az Európai Bizottság elnökének – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.
Hangsúlyozta: az Európai Bizottság aláássa az európai intézményekbe vetett közbizalmat. Az államtitkár azt mondta, az Európai Bizottság beavatkozása két módon zajlik: az egyik a politikai tevékenységet végző akciócsoportok óriási összeggel történő finanszírozása, a másik a cenzúrázás, ami elsősorban az online térben közölt tartalmak korlátozását jelenti.
Amint arról korábban beszámoltunk, amerikai képviselők kérték számon Brüsszelt a magyar választásokba való beavatkozás kapcsán. Az amerikai republikánus képviselők szerint az Európai Bizottság súlyosan túllépte hatáskörét a magyarországi választások kapcsán. Chris Smith és Andy Harris úgy látják, az uniós lépések alááshatják a demokratikus folyamatokba vetett bizalmat. Szerintük az Európai Bizottság példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be a közelgő magyarországi választásokba.
Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
