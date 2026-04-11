Hidvéghi Balázs: A kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba

A kormány elutasítja az Európai Bizottság politikai beavatkozását a magyarországi választásokba, és üdvözli az amerikai kongresszusi képviselők levelét, amelyet ebben az ügyben írtak az Európai Bizottság elnökének – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 14:05
Hidvéghi Balázs Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hidvéghi Balázs a részletekről elmondta, két amerikai kongresszusi képviselő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, felróva neki, hogy az Európai Bizottság beavatkozik a magyarországi választásokba. 

Budapest, 2026. február 25. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felszólal az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Hangsúlyozta: az Európai Bizottság aláássa az európai intézményekbe vetett közbizalmat. Az államtitkár azt mondta, az Európai Bizottság beavatkozása két módon zajlik: az egyik a politikai tevékenységet végző akciócsoportok óriási összeggel történő finanszírozása, a másik a cenzúrázás, ami elsősorban az online térben közölt tartalmak korlátozását jelenti. 

 

Amint arról korábban beszámoltunk, amerikai képviselők kérték számon Brüsszelt a magyar választásokba való beavatkozás kapcsán. Az amerikai republikánus képviselők szerint az Európai Bizottság súlyosan túllépte hatáskörét a magyarországi választások kapcsán. Chris Smith és Andy Harris úgy látják, az uniós lépések alááshatják a demokratikus folyamatokba vetett bizalmat. Szerintük az Európai Bizottság példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be a közelgő magyarországi választásokba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
