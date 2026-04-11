Dömötör Csaba: Amerikai republikánus képviselők kritizálják az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba

A bizottság nem válaszolt arra a beadványunkra, amelyben állásfoglalást kértünk: nyilvánosságra fogják-e hozni, mely tartalmakat korlátoztak. A cenzúrában részt vevő szervezetek pontos listáját sem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni

– írta.

Az EP-képviselő brutálisnak nevezte a támogatott politikai aktivistacsoportok nagyságrendjét, majd azt írta, hogy csak 2019 és 2023 között 37 ezer szerződést kötöttek nem kormányzati szervezetekkel 17 milliárd euró értékben, amelyek között megtalálhatók azok a szervezetek, amelyek az elmúlt hónapok hisztériakampányait futtatták. Kiemelte, hogy nemcsak ezek a beavatkozási eszközei, „visszatartják az uniós pénzeket, 35 lejárató és nyomásgyakorló vitát szerveztek Magyarország ellen az Európai Parlamentben, Kijevvel együttműködve olajblokádot tartanak fenn, és titkosszolgálatokkal hallgatják le nemcsak a külügyminisztert, hanem a miniszterelnököt is”. Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy választási visszaélésekre hivatkoznak, miközben ők valósítják meg a beavatkozást.

Így kell nyernünk holnap. A magyarok jövőjéről ugyanis a magyarok döntenek

– tette hozzá a fideszes politikus.

