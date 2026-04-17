Kiberbűnözőkhöz köthető tucatnyi szervert kapcsoltak le és több gyanúsítottat letartóztattak egy Németországból koordinált nemzetközi rendőrségi akcióban – közölték hivatalos német források.
Kiberbűnözőkön ütött rajta a nemzetközi akciócsoport
Nemzetközi rendőrségi akcióban csaptak le a hatóságok a kiberbűnözői hálózatokra, több szervert lekapcsoltak és gyanúsítottakat vettek őrizetbe. A Power Off fedőnevű művelet során a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását is felszámolták, miközben több millió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyíték került a nyomozók kezébe.
A frankfurti ügyészség mellett működő Internetes Bűnözés Elleni Központi Iroda (ZIT) és a szövetségi rendőrség hozzátette, hogy a nyomozás során 16 házkutatást hajtottak végre, egyebek között Lengyelországban és Brazíliában.
A Power Off fedőnevű akció a túlterheléses támadások elkövetéséhez szükséges stresszerszolgáltatások ellen irányult. Ezek lényege, hogy szándékosan túlterhelik a kiszemelt weboldalakat, amelyek így átmenetileg elérhetetlenné válnak.
A hatóságok tájékoztatása szerint a műveletben a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását sikerült lekapcsolni.
A fő gyanúsított – egy német állampolgár – jelenleg Thaiföldön van előzetes letartóztatásban. Három további feltételezett bűntársat Lengyelországban fogtak el.
A Power Off akció kezdete óta a szóban forgó bűnüldöző szervek több mint hárommillió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyítékot gyűjtöttek össze e bűncselekményekre vonatkozóan – olvasható a ZIT közleményében. A hatóságok emellett jelezték: több mint ötvenezer olyan felhasználóval veszik fel a kapcsolatot, aki a szolgáltatásokat igénybe vette, és felhívják a figyelmüket arra, hogy tettük büntetőjogi következményekkel járhat.
