Kiberbűnözőkön ütött rajta a nemzetközi akciócsoport

A frankfurti ügyészség mellett működő Internetes Bűnözés Elleni Központi Iroda (ZIT) és a szövetségi rendőrség hozzátette, hogy a nyomozás során 16 házkutatást hajtottak végre, egyebek között Lengyelországban és Brazíliában.

A Power Off fedőnevű akció a túlterheléses támadások elkövetéséhez szükséges stresszerszolgáltatások ellen irányult. Ezek lényege, hogy szándékosan túlterhelik a kiszemelt weboldalakat, amelyek így átmenetileg elérhetetlenné válnak.

A hatóságok tájékoztatása szerint a műveletben a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását sikerült lekapcsolni.

A fő gyanúsított – egy német állampolgár – jelenleg Thaiföldön van előzetes letartóztatásban. Három további feltételezett bűntársat Lengyelországban fogtak el.

A Power Off akció kezdete óta a szóban forgó bűnüldöző szervek több mint hárommillió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyítékot gyűjtöttek össze e bűncselekményekre vonatkozóan – olvasható a ZIT közleményében. A hatóságok emellett jelezték: több mint ötvenezer olyan felhasználóval veszik fel a kapcsolatot, aki a szolgáltatásokat igénybe vette, és felhívják a figyelmüket arra, hogy tettük büntetőjogi következményekkel járhat.

