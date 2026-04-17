Kiberbűnözőkön ütött rajta a nemzetközi akciócsoport

Nemzetközi rendőrségi akcióban csaptak le a hatóságok a kiberbűnözői hálózatokra, több szervert lekapcsoltak és gyanúsítottakat vettek őrizetbe. A Power Off fedőnevű művelet során a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását is felszámolták, miközben több millió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyíték került a nyomozók kezébe.

2026. 04. 17. 13:56
Illusztráció: Hacker Forrás: AFP
Kiberbűnözőkhöz köthető tucatnyi szervert kapcsoltak le és több gyanúsítottat letartóztattak egy Németországból koordinált nemzetközi rendőrségi akcióban – közölték hivatalos német források.

Kiberbűnözőkön ütött rajta a nemzetközi akciócsoport (Fotó:AFP)

A frankfurti ügyészség mellett működő Internetes Bűnözés Elleni Központi Iroda (ZIT) és a szövetségi rendőrség hozzátette, hogy a nyomozás során 16 házkutatást hajtottak végre, egyebek között Lengyelországban és Brazíliában.

A Power Off fedőnevű akció a túlterheléses támadások elkövetéséhez szükséges stresszerszolgáltatások ellen irányult. Ezek lényege, hogy szándékosan túlterhelik a kiszemelt weboldalakat, amelyek így átmenetileg elérhetetlenné válnak.

A hatóságok tájékoztatása szerint a műveletben a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását sikerült lekapcsolni. 

A fő gyanúsított – egy német állampolgár – jelenleg Thaiföldön van előzetes letartóztatásban. Három további feltételezett bűntársat Lengyelországban fogtak el.

A Power Off akció kezdete óta a szóban forgó bűnüldöző szervek több mint hárommillió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyítékot gyűjtöttek össze e bűncselekményekre vonatkozóan – olvasható a ZIT közleményében. A hatóságok emellett jelezték: több mint ötvenezer olyan felhasználóval veszik fel a kapcsolatot, aki a szolgáltatásokat igénybe vette, és felhívják a figyelmüket arra, hogy tettük büntetőjogi következményekkel járhat.

Borítókép: Hacker. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
