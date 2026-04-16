Greta Thunberg elhagyja Svédországot: „Túl sok a fasiszta”

A megszólalás időzítése nem véletlen: hamarosan mozikba kerül a róla szóló dokumentumfilm, a Strejkarna („A sztrájkolók”), amely nyolcéves aktivista pályafutását mutatja be.

Thunberg: Már nem érzem magam biztonságban

Az interjúban Thunberg arról beszélt, hogy hazájában egyre erősebb benne a bizonytalanság érzése. Állítása szerint a folyamatos fenyegetések és támadások vezettek oda, hogy a távozás mellett döntött.

Izrael nem látja szívesen az antiszemita aktivistát (Fotó: AFP)

Szavai szerint elfogadta, hogy élete „nem feltétlenül lesz hosszú”, ugyanakkor tovább kíván küzdeni, és nem akar „hamis kényelemben” élni.

A nyilatkozat komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Sokan együttérzésüket fejezték ki, ugyanakkor bírálatok is megjelentek. Egyes hozzászólók szerint „itt volt az ideje”, hogy elhagyja az országot. Thunberg nem részletezte, hogy terve ideiglenes vagy végleges.