Greta Thunberg elhagyja Svédországot: „Túl sok a fasiszta”

Greta Thunberg éles döntést hozott: elmondása szerint elhagyná hazáját, Svédországot, mert már nem érzi magát biztonságban. A 23 éves aktivista egy baloldali svéd lapnak adott interjúban beszélt arról, hogy tartós halálos fenyegetésekkel, erős társadalmi nyomással és szerinte egyre erősödő szélsőséges hullámmal kell szembenéznie.

Forrás: Exxpress2026. 04. 16. 9:20
Greta Thunberg svéd klímaaktivista Fotó: Kristian Tuxen Ladegaard Berg Forrás: NurPhoto/AFP
Greta Thunberg a nyilvánosság reflektorfényétől távolabb képzeli el a jövőjét. Elmondása szerint egyfajta nomád életmódra készül: hátizsákkal utazna, és barátoknál húzná meg magát. Emellett távoktatásban ápolói képzésen vesz részt, és a jövőben ott szeretne segíteni, ahol a „leghasznosabbnak” érzi magát, írja az Exxpress.

A svéd aktivista Greta Thunberg (középen) egy tüntetésen Genovában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP/Piero Cruciatti)

A megszólalás időzítése nem véletlen: hamarosan mozikba kerül a róla szóló dokumentumfilm, a Strejkarna („A sztrájkolók”), amely nyolcéves aktivista pályafutását mutatja be.

Az interjúban Thunberg arról beszélt, hogy hazájában egyre erősebb benne a bizonytalanság érzése. Állítása szerint a folyamatos fenyegetések és támadások vezettek oda, hogy a távozás mellett döntött.

Izrael nem látja szívesen az antiszemita aktivistát (Fotó: AFP)

Szavai szerint elfogadta, hogy élete „nem feltétlenül lesz hosszú”, ugyanakkor tovább kíván küzdeni, és nem akar „hamis kényelemben” élni.

A nyilatkozat komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Sokan együttérzésüket fejezték ki, ugyanakkor bírálatok is megjelentek. Egyes hozzászólók szerint „itt volt az ideje”, hogy elhagyja az országot. Thunberg nem részletezte, hogy terve ideiglenes vagy végleges.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
