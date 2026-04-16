Greta Thunberg a nyilvánosság reflektorfényétől távolabb képzeli el a jövőjét. Elmondása szerint egyfajta nomád életmódra készül: hátizsákkal utazna, és barátoknál húzná meg magát. Emellett távoktatásban ápolói képzésen vesz részt, és a jövőben ott szeretne segíteni, ahol a „leghasznosabbnak” érzi magát, írja az Exxpress.
Greta Thunberg elhagyja Svédországot: „Túl sok a fasiszta”
Greta Thunberg éles döntést hozott: elmondása szerint elhagyná hazáját, Svédországot, mert már nem érzi magát biztonságban. A 23 éves aktivista egy baloldali svéd lapnak adott interjúban beszélt arról, hogy tartós halálos fenyegetésekkel, erős társadalmi nyomással és szerinte egyre erősödő szélsőséges hullámmal kell szembenéznie.
A megszólalás időzítése nem véletlen: hamarosan mozikba kerül a róla szóló dokumentumfilm, a Strejkarna („A sztrájkolók”), amely nyolcéves aktivista pályafutását mutatja be.
Thunberg: Már nem érzem magam biztonságban
Az interjúban Thunberg arról beszélt, hogy hazájában egyre erősebb benne a bizonytalanság érzése. Állítása szerint a folyamatos fenyegetések és támadások vezettek oda, hogy a távozás mellett döntött.
Szavai szerint elfogadta, hogy élete „nem feltétlenül lesz hosszú”, ugyanakkor tovább kíván küzdeni, és nem akar „hamis kényelemben” élni.
A nyilatkozat komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Sokan együttérzésüket fejezték ki, ugyanakkor bírálatok is megjelentek. Egyes hozzászólók szerint „itt volt az ideje”, hogy elhagyja az országot. Thunberg nem részletezte, hogy terve ideiglenes vagy végleges.
További Külföld híreink
Borítókép: Greta Thunberg svéd klímaaktivista (Fotó: NurPhoto/AFP/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!