Fordulat Mianmarban: a diktátor döntött a halálraítéltekről

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egy hatodával csökkenteni kell.

Csökkentették az ország legismertebb politikai foglyának számító, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji börtönbüntetését is. Az ország egykori vezetőjének ügyvédje azt mondta, a 80 éves, korábban 27 év börtönre ítélt Aung Szan Szú Kji büntetését is hatodával mérsékelték. A 2021-es puccsal eltávolított Aung Szan Szú Kjit csalás és korrupció miatt ítélték el, a vádakat azonban a volt vezető szövetségesei politikailag motiváltnak nevezték.