„A halálra ítéltek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják” – közölte a 69 éves extábornok.
Fordulat Mianmarban: a diktátor döntött a halálraítéltekről
Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését: ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották.
Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.
A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egy hatodával csökkenteni kell.
Csökkentették az ország legismertebb politikai foglyának számító, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji börtönbüntetését is. Az ország egykori vezetőjének ügyvédje azt mondta, a 80 éves, korábban 27 év börtönre ítélt Aung Szan Szú Kji büntetését is hatodával mérsékelték. A 2021-es puccsal eltávolított Aung Szan Szú Kjit csalás és korrupció miatt ítélték el, a vádakat azonban a volt vezető szövetségesei politikailag motiváltnak nevezték.
Az MRTV mianmari állami média egyúttal arról adott hírt, hogy
amnesztiában részesült az ország 2018-ban elnökké választott, a 2021-es puccs idején elmozdított és bebörtönzött államfője, Vin Mjint is, akit a hatalomátvétel után arra hivatkozva ítéltek el, hogy a 2020-as választási kampányban uszítást követett el, és megszegte a koronavírus-járvány idején érvényben lévő járványügyi előírásokat.
Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.
