Mianmaramnesztiabörtönhalálraítélt

Fordulat Mianmarban: a diktátor döntött a halálraítéltekről

Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését: ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 16:09
Börtön – illusztráció (Fotó: AFP)
„A halálra ítéltek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják” – közölte a 69 éves extábornok.

Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését (Fotó: AFP)
Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését (Fotó: AFP)

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egy hatodával csökkenteni kell.

Csökkentették az ország legismertebb politikai foglyának számító, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji börtönbüntetését is. Az ország egykori vezetőjének ügyvédje azt mondta, a 80 éves, korábban 27 év börtönre ítélt Aung Szan Szú Kji büntetését is hatodával mérsékelték. A 2021-es puccsal eltávolított Aung Szan Szú Kjit csalás és korrupció miatt ítélték el, a vádakat azonban a volt vezető szövetségesei politikailag motiváltnak nevezték.

Az MRTV mianmari állami média egyúttal arról adott hírt, hogy 

amnesztiában részesült az ország 2018-ban elnökké választott, a 2021-es puccs idején elmozdított és bebörtönzött államfője, Vin Mjint is, akit a hatalomátvétel után arra hivatkozva ítéltek el, hogy a 2020-as választási kampányban uszítást követett el, és megszegte a koronavírus-járvány idején érvényben lévő járványügyi előírásokat.

Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekválasztás

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu