Norvégiában felavatták a 15 évvel ezelőtti terrortámadásban megrongált kormánynegyed több helyreállított épületét

A televízióban élőben közvetített ünnepségen Store kijelentette: míg Norvégia történelmében sokszor beszélnek háború utáni újjáépítésről, ma Norvégiában terrortámadás utáni újjáépítést ünnepelnek.

Norvégia kormánynegyedének épületeit az Anders Behring Breivik által elkövetett terrortámadás rongálta meg (Fotó: AFP)

Ez valamit elárul a modern társadalom sérülékenységéről

– tette hozzá a kormányfő.

2011. július 22-én Anders Behring Breivik – mai nevén Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki – kisteherautóba rejtett pokolgépet hozott működésbe az oslói kormánynegyedben, a robbanásban nyolc ember meghalt, sokan megsebesültek. Ezt követően hatvankilenc – többségükben fiatal – embert mészárolt le Utoya szigetén, tüzet nyitva a Munkáspárt nyári ifjúság táborára.

Az oslói robbanás hatalmas károkat okozott a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó toronyépületben, valamint a környékbeli kormányzati épületekben, több épület használhatatlanná vált, így a tárcák ideiglenes helyre költöztek.

Az átépítési munkák 2021-ben kezdődtek, a költségeket több mint 50 milliárd norvég koronára (1653 milliárd forint) becsülik.

A demokráciát nem győzték le

– mondta Store az ünnepségen.

Hat minisztérium – egyelőre 2200 alkalmazottal – és a kormányhivatal tért vissza a kormánynegyedbe hétfőn. Négy másik minisztérium újjáépítését 2029-ig tervezik, és újabb épületek emelése is szerepel a tervekben.

Száműzetésben voltunk

– mondta újságíróknak a kormányfő, aki hétfőn először mutatta be az új hivatalát, történelmi napnak nevezve a visszatérést.

Fontos része ez a történelmünknek: a Munkáspártot robbantották ki az irodáinkból, és a Munkáspárt tér vissza

– mondta.

Store jelenleg kisebbségi munkáspárti kormány élén áll. A támadás idején az akkori Munkáspárt vezette kormánykoalíció miniszterelnökének, Jens Stoltenbergnek a külügyminisztere volt.

A miniszterelnök skandináv stílusú irodájának falát norvég faberakás borítja, és különböző norvégiai tájakat ábrázoló műalkotások díszítik.

Store két képpel tette személyessé az irodát: egy 1995-ből származó alkotás Nelson Mandela akkori dél-afrikai elnököt ábrázolja, aki egykori Robben Island-i cellája rácsain át tekint ki, egy másik pedig egykori főnökét, Gro Harlem Brundtland volt norvég kormányfőt.

A felújított épületegyüttesben állandó emlékközpontot és a tömeggyilkosságnak emléket állító műtárgyakat bemutató kiállítást is létesítenek.

2012-ben a társadalomra való veszélyességére tekintettel Breiviket a kiszabható legmagasabb börtönbüntetésre – 21 évi börtönbüntetésre – ítélték, amelyből legkevesebb 10 év letöltendő. A büntetés letöltése előtti szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmeit rendre elutasították.