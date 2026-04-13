Norvégiában felavatták a 15 évvel ezelőtti terrortámadásban megrongált kormánynegyed több helyreállított épületét

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök hétfőn felavatta az oslói kormánynegyed első helyreállított épületeit, amelyeket egy szélsőjobboldali iszlám- és bevándorlógyűlölő norvég terrorista robbantott fel tizenöt évvel ezelőtt. Norvégia hat minisztériuma tért vissza a kormánynegyedbe.

Forrás: MTI2026. 04. 13. 21:50
Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök
A televízióban élőben közvetített ünnepségen Store kijelentette: míg Norvégia történelmében sokszor beszélnek háború utáni újjáépítésről, ma Norvégiában terrortámadás utáni újjáépítést ünnepelnek. 

Norvégia kormánynegyedének épületeit az Anders Behring Breivik által elkövetett terrortámadás rongálta meg
Norvégia kormánynegyedének épületeit az Anders Behring Breivik által elkövetett terrortámadás rongálta meg (Fotó: AFP)

Ez valamit elárul a modern társadalom sérülékenységéről

– tette hozzá a kormányfő.

2011. július 22-én Anders Behring Breivik – mai nevén Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki – kisteherautóba rejtett pokolgépet hozott működésbe az oslói kormánynegyedben, a robbanásban nyolc ember meghalt, sokan megsebesültek. Ezt követően hatvankilenc – többségükben fiatal – embert mészárolt le Utoya szigetén, tüzet nyitva a Munkáspárt nyári ifjúság táborára.

Az oslói robbanás hatalmas károkat okozott a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó toronyépületben, valamint a környékbeli kormányzati épületekben, több épület használhatatlanná vált, így a tárcák ideiglenes helyre költöztek.

Az átépítési munkák 2021-ben kezdődtek, a költségeket több mint 50 milliárd norvég koronára (1653 milliárd forint) becsülik.

A demokráciát nem győzték le

– mondta Store az ünnepségen.

Hat minisztérium – egyelőre 2200 alkalmazottal – és a kormányhivatal tért vissza a kormánynegyedbe hétfőn. Négy másik minisztérium újjáépítését 2029-ig tervezik, és újabb épületek emelése is szerepel a tervekben.

Száműzetésben voltunk

– mondta újságíróknak a kormányfő, aki hétfőn először mutatta be az új hivatalát, történelmi napnak nevezve a visszatérést.

Fontos része ez a történelmünknek: a Munkáspártot robbantották ki az irodáinkból, és a Munkáspárt tér vissza

– mondta.

Store jelenleg kisebbségi munkáspárti kormány élén áll. A támadás idején az akkori Munkáspárt vezette kormánykoalíció miniszterelnökének, Jens Stoltenbergnek a külügyminisztere volt.

A miniszterelnök skandináv stílusú irodájának falát norvég faberakás borítja, és különböző norvégiai tájakat ábrázoló műalkotások díszítik.

Store két képpel tette személyessé az irodát: egy 1995-ből származó alkotás Nelson Mandela akkori dél-afrikai elnököt ábrázolja, aki egykori Robben Island-i cellája rácsain át tekint ki, egy másik pedig egykori főnökét, Gro Harlem Brundtland volt norvég kormányfőt.

A felújított épületegyüttesben állandó emlékközpontot és a tömeggyilkosságnak emléket állító műtárgyakat bemutató kiállítást is létesítenek.

2012-ben a társadalomra való veszélyességére tekintettel Breiviket a kiszabható legmagasabb börtönbüntetésre – 21 évi börtönbüntetésre – ítélték, amelyből legkevesebb 10 év letöltendő. A büntetés letöltése előtti szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmeit rendre elutasították.

A ma 47 éves jobboldali szélsőséges azzal indokolta tettét, hogy áldozatai csatlakoztak a multikulturalizmushoz.

Borítókép: Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

