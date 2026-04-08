Rendkívüli

Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet jön Iránban, megnyílik a Hormuzi-szoros

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
UkrajnaOroszországtámadásorosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háborús összefoglaló 2026. április 8.

Ukrajna újabb, energetikai és ipari célpontokat érő támadássorozatot hajtott végre: drónok csapódtak be az Uszty-Luga olajterminálnál, valamint egy orosz vegyi üzemet is támadás ért. A Balti-tenger térségében történt ukrán akciók az elmúlt hetek stratégiáját követik, amely Moszkva gazdasági hátországát célozza

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 6:20
Ukrán katonák terepen
Ukrán katonák terepen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több drón érte el az Uszty-Luga kikötőt, ahol robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok. Ezzel párhuzamosan egy, robbanóanyagok gyártásához szükséges vegyületeket előállító üzemet is támadás ért, ami a környéken további veszélyeket hordozhatott. Az elmúlt hetekben többször célkeresztbe kerültek a régió kulcsfontosságú energetikai és ipari létesítményei, jelezve a konfliktus kiterjedését a gazdasági infrastruktúrára.

Ismét az energetikai infrastruktúrát támadták az ukrán erők
Ismét az energetikai infrastruktúrát támadták az ukrán erők

Ismét az energiabiztonságot veszélyeztető támadás történt

A jelentések szerint több drón is becsapódott Uszty-Luga kikötőjébe. Az ukránok ismét az olajterminált támadták, ami illeszkedik az elmúlt hetek támadássorozataiba a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb létesítmények ellen.  Az ukránok támadása után a közösségi médiában robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok.
Az orosz Telegram médiacsatornák jelentése szerint Ukrajna hadserege csapást mért az oroszországi Uszty-Luga kikötőre a Leningrádi megyében, megismételve a támadásokat az olajterminál ellen.

A támadás a legújabb az elmúlt hetekben Ukrajna által a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb olajterminálok elleni nagy hatótávolságú csapások sorozatában, miközben Kijev korlátozni kívánja az Oroszország által az emelkedő világpiaci olajárakból származó váratlan bevételt.

A legutóbbi támadás mindössze egy héttel azután történt, hogy Kijev legutóbb teljes körű támadást indított a régió olajtermináljai ellen, beleértve az Uszty-Luga kikötőt is, amelyet március 22. és 31. között legalább öt alkalommal támadtak meg.

A támadás hajnal öt óra környékén történt, a helyi lakosok pedig robbanásokról és tüzekről számoltak be a kikötő környékén. 

Az ukrán drónok támadása vegyi katasztrófával fenyeget

Az ukrán fegyveres erők csapást mértek egy orosz vegyi üzemre. A helyi hatóságok több ukrán drónról is beszámoltak, a lakosok pedig tüzeket láttak az üzem területén, ezt azonban nem erősítették meg.

Az ukrán haderő drónokkal támadta a vegyi üzemet
Az ukrán haderő drónokkal támadta a vegyi üzemet

A jelentések szerint a Minudobrenia üzemet támadták meg. 

Az ukrán akció nyomán több helyi forrás is tüzekről számolt be az üzem környékén. A létesítmény ammóniát, ammónium-nitrátot és salétromsavat gyárt, amelyek a robbanóanyagok és lőszerek kulcsfontosságú összetevői. A független orosz Astra médium korábban egy dróntámadás közepette keletkezett tűzről számolt be a helyszíntől négy kilométerre. Hat drónt lőttek le Voronyezs megye felett – közölte Alekszandr Huszev kormányzó, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült. Huszev jelentése szerint négy ház is megrongálódott a dróntámadásban.

  • Az orosz katonai egyébként erők ukrán cirkálórakéták alkatrészeit gyártó gyárakat támadtak meg, jelentette a Védelmi Minisztérium. 
  • Orosz támadások Nyikopol és Herszon ellen, 9 halott és 49 sérült Dél-Ukrajnában.
  • A Reuters jelentése szerint a novorosszijszki olajterminál leállította az exportot az április 5-i újabb ukrán dróntámadás után.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Ukrán katonák terepen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekválasztás

Se alku, se licit

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Ha Magyar Péterre adod a voksodat, a nemzet halálára szavazol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu