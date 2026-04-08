Orosz-ukrán háborús összefoglaló 2026. április 8.

Több drón érte el az Uszty-Luga kikötőt, ahol robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok. Ezzel párhuzamosan egy, robbanóanyagok gyártásához szükséges vegyületeket előállító üzemet is támadás ért, ami a környéken további veszélyeket hordozhatott. Az elmúlt hetekben többször célkeresztbe kerültek a régió kulcsfontosságú energetikai és ipari létesítményei, jelezve a konfliktus kiterjedését a gazdasági infrastruktúrára.

Ismét az energiabiztonságot veszélyeztető támadás történt

A jelentések szerint több drón is becsapódott Uszty-Luga kikötőjébe. Az ukránok ismét az olajterminált támadták, ami illeszkedik az elmúlt hetek támadássorozataiba a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb létesítmények ellen. Az ukránok támadása után a közösségi médiában robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok.

A támadás a legújabb az elmúlt hetekben Ukrajna által a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb olajterminálok elleni nagy hatótávolságú csapások sorozatában, miközben Kijev korlátozni kívánja az Oroszország által az emelkedő világpiaci olajárakból származó váratlan bevételt.

A legutóbbi támadás mindössze egy héttel azután történt, hogy Kijev legutóbb teljes körű támadást indított a régió olajtermináljai ellen, beleértve az Uszty-Luga kikötőt is, amelyet március 22. és 31. között legalább öt alkalommal támadtak meg.