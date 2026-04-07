Ukrán drónok csapódtak egy vegyi üzembe, egyre közelebb a katasztrófa

A jelentések szerint a Minudobrenia üzemet támadták meg. Az ukrán akció nyomán több helyi forrás is tüzekről számolt be az üzem környékén, azonban a hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg – írja az Origo.

Az ukrán haderő drónokkal támadta a vegyi üzemet

A létesítmény ammóniát, ammónium-nitrátot és salétromsavat gyárt, amelyek a robbanóanyagok és lőszerek kulcsfontosságú összetevői. A független orosz Astra médium korábban egy dróntámadás közepette keletkezett tűzről számolt be a helyszíntől négy kilométerre.

Hat drónt lőttek le Voronyezs megye felett – közölte Alekszandr Huszev kormányzó, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült. Huszev jelentése szerint négy ház is megrongálódott a dróntámadásban.