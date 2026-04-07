Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúOroszországUkrajna

Ukrán drónok csapódtak egy vegyi üzembe, egyre közelebb a katasztrófa

Az éjszaka folyamán az ukrán fegyveres erők csapást mértek egy orosz vegyi üzemre. A helyi hatóságok több ukrán drónról is beszámoltak, a lakosok pedig tüzeket láttak az üzem területén, ezt azonban nem erősítették meg.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 8:10
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelentések szerint a Minudobrenia üzemet támadták meg. Az ukrán akció nyomán több helyi forrás is tüzekről számolt be az üzem környékén, azonban a hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg – írja az Origo

Az ukrán haderő drónokkal támadta a vegyi üzemet
A létesítmény ammóniát, ammónium-nitrátot és salétromsavat gyárt, amelyek a robbanóanyagok és lőszerek kulcsfontosságú összetevői. A független orosz Astra médium korábban egy dróntámadás közepette keletkezett tűzről számolt be a helyszíntől négy kilométerre.

Hat drónt lőttek le Voronyezs megye felett – közölte Alekszandr Huszev kormányzó, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült. Huszev jelentése szerint négy ház is megrongálódott a dróntámadásban.

A támadás helyszíne mindössze 50 kilométerre található Ukrajna orosz határától, és körülbelül 130 kilométerre a Harkiv megyei, ukrán ellenőrzés alatt álló területtől.

Ukrajna rendszeresen támadja az oroszországi és a megszállt területeken található katonai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva azon képességét, hogy folytassa a háborút Ukrajna ellen. Ugyanezt a helyszínt korábban, december 13-án ukrán drónok is eltalálták az Astra szerint.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán drónkezelők (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
