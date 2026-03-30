Orosz Telegram-csatornák értesülései szerint az ukrán haderő támadást hajtott végre egy vegyipari létesítmény ellen az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel – számolt be róla az Origo.
Környezeti katasztrófa is lehet: vegyipari létesítményt céloz az ukrán hadsereg
Dróntámadás érte a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzemet az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel. A helyiek, a csapás helyszínéről gomolygó füstfelhőre lettek figyelmesek. A régió kormányzója megerősítette az ipari létesítmény elleni ukrán támadást, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.
A közösségi felületeken megjelent képek és felvételek alapján sűrű füst száll fel a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzem térségéből.
Szamara régió vezetője, Vjacseszlav Fedoriscsev arról tájékoztatott, hogy Toljattiban egy „ipari létesítményt ért dróntámadás”, azonban nem részletezte sem a célpont pontos kilétét, sem a keletkezett károk mértékét. A kormányzó közlése szerint a támadás következtében nem jelentettek áldozatokat. Az ukrán fegyveres erők eddig nem reagáltak az esetre.
Az érintett üzemet néhány nappal korábban is támadás érte, amikor március 21-én tűz keletkezett a KuibyshevAzotnál és a közelben működő Togliattikauchuk üzemben.
A mostani csapás két nappal azt követően történt, hogy ukrán Flamingo rakéták találták el a Csapajevszkben található Promsintez robbanóanyag-gyártó üzemet. Szamara térsége rendszeresen célpontja az Oroszország belső területei ellen irányuló támadásoknak, és mintegy 750 kilométerre fekszik az ukrán–orosz határtól.
Borítókép: Ukrán katonák drónokkal (Fotó: AFP)
