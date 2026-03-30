Környezeti katasztrófa is lehet: vegyipari létesítményt céloz az ukrán hadsereg

Dróntámadás érte a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzemet az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel. A helyiek, a csapás helyszínéről gomolygó füstfelhőre lettek figyelmesek. A régió kormányzója megerősítette az ipari létesítmény elleni ukrán támadást, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.

2026. 03. 30. 14:25
Ukrán katonák drónokkal Forrás: AFP
Orosz Telegram-csatornák értesülései szerint az ukrán haderő támadást hajtott végre egy vegyipari létesítmény ellen az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel – számolt be róla az Origo.

Vegyipari létesítményt céloz az ukrán hadsereg

A közösségi felületeken megjelent képek és felvételek alapján sűrű füst száll fel a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzem térségéből.

Szamara régió vezetője, Vjacseszlav Fedoriscsev arról tájékoztatott, hogy Toljattiban egy „ipari létesítményt ért dróntámadás”, azonban nem részletezte sem a célpont pontos kilétét, sem a keletkezett károk mértékét. A kormányzó közlése szerint a támadás következtében nem jelentettek áldozatokat. Az ukrán fegyveres erők eddig nem reagáltak az esetre.

Az érintett üzemet néhány nappal korábban is támadás érte, amikor március 21-én tűz keletkezett a KuibyshevAzotnál és a közelben működő Togliattikauchuk üzemben.

A mostani csapás két nappal azt követően történt, hogy ukrán Flamingo rakéták találták el a Csapajevszkben található Promsintez robbanóanyag-gyártó üzemet. Szamara térsége rendszeresen célpontja az Oroszország belső területei ellen irányuló támadásoknak, és mintegy 750 kilométerre fekszik az ukrán–orosz határtól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
