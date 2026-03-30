Környezeti katasztrófa is lehet: vegyipari létesítményt céloz az ukrán hadsereg

A közösségi felületeken megjelent képek és felvételek alapján sűrű füst száll fel a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzem térségéből.

Ukrainian drones reportedly struck an JSC Togliattyazot (one of Russia's largest chemical fertilizer producers) site in Tolyatti, Samara region, with local authorities confirming a drone attack took place. #Russia pic.twitter.com/EBEBJZKO8L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026

Szamara régió vezetője, Vjacseszlav Fedoriscsev arról tájékoztatott, hogy Toljattiban egy „ipari létesítményt ért dróntámadás”, azonban nem részletezte sem a célpont pontos kilétét, sem a keletkezett károk mértékét. A kormányzó közlése szerint a támadás következtében nem jelentettek áldozatokat. Az ukrán fegyveres erők eddig nem reagáltak az esetre.