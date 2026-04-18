Sztrájkhullám kezdődött Portugáliában

A Luis Montenegro miniszterelnök vezette kisebbségben kormányzó, jobbközép kormány tavaly júliusban mutatta be a mintegy száz intézkedést tartalmazó törvénytervezetet, amelynek céljaként az elbocsátási eljárások egyszerűsítését, a vállalatok számára a munkaidő megszervezésében nagyobb rugalmassággot, valamint a sztrájkok idején biztosítandó minimális szolgáltatási kötelezettség növelését jelölte meg.

Sztrájkhullám indult Portugáliában, miután hónapok óta nem történt előrelépés

A kormány hónapok óta próbálja megszerezni a másik nagy szakszervezeti szövetség, a mérsékeltebb UGT támogatását. Mario Mourao, az UGT vezetőjének csütörtök esti, a munkaügyi miniszter és a szociális partnerek közötti találkozót követően adott nyilatkozata szerint azonban