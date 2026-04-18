tüntetésPortugáliaszakszervezetek

Sztrájkhullám kezdődött Portugáliában

A portugál köztisztviselők egésznapos sztrájkkal tiltakoztak a kormány munkaügyi reformtervezete ellen, az akció elsősorban az iskolák és a kórházak működésében okozott zavarokat. A legnagyobb szakszervezet, a kommunista párthoz közel álló CGTP az egynapos akció részeként tüntetést is szervezett a reform ellen Lisszabonban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 17:25
Portugáliában egésznapos sztrájkkal tiltakoznak a köztisztviselők a kormány munkaügyi reformtervezete ellen Forrás: AFP
A Luis Montenegro miniszterelnök vezette kisebbségben kormányzó, jobbközép kormány tavaly júliusban mutatta be a mintegy száz intézkedést tartalmazó törvénytervezetet, amelynek céljaként az elbocsátási eljárások egyszerűsítését, a vállalatok számára a munkaidő megszervezésében nagyobb rugalmassággot, valamint a sztrájkok idején biztosítandó minimális szolgáltatási kötelezettség növelését jelölte meg.

Sztrájkhullám indult Portugáliában, miután hónapok óta nem történt előrelépés
A kormány hónapok óta próbálja megszerezni a másik nagy szakszervezeti szövetség, a mérsékeltebb UGT támogatását. Mario Mourao, az UGT vezetőjének csütörtök esti, a munkaügyi miniszter és a szociális partnerek közötti találkozót követően adott nyilatkozata szerint azonban 

még mindig messze vannak a felek a megállapodástól.

Tiago Oliveira, a CGTP vezetője pedig kijelentette, hogy néhány módosítás ellenére a kormány eredeti tervezetében szereplő kulcsfontosságú intézkedések továbbra is érvényben vannak, ami azt jelenti, hogy a reform a dolgozók életkörülményeinek romlását idézné elő. Maria do Rosario Palma Ramalho munkaügyi miniszter az egyeztetés után megerősítette a kormány azon szándékát, hogy ha a következő napok egyeztetései sem vezetnek megállapodásra, akkor a tervezetet a jelenlegi formájában fogja benyújtani a parlamentnek.

A kisebbségi kormánynak csak akkor van esélye a munkaügyi reform elfogadtatására a parlamentben, ha sikerül megszerezni a szocialista ellenzék vagy a radikális jobboldali párt, a Chega támogatását, amelyek korábban szintén kritikával illették a tervezetet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
