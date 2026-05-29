FranciaországBataclanterrortámadásBelgium

Elképesztő bírósági döntés: kiengedik a szörnyű terrortámadás kitervelőjét

A párizsi támadások kitervelője a bíróság döntésének értelmében hat alakalommal, másfél napra elhagyhatja a börtönt. Az ügyészség nem támogatta a döntést, azonban fellebbezésnek nincsen helye, annak ellenére, hogy a döntést többen is a Bataclan-támadás áldozatainak és családjaiknak a cserbenhagyásaként értelmezik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 9:56
Fotó: GILLES TARGAT Forrás: Gilles Targat
A brüsszeli ügyészség közölte, hogy a bíróság „az ügyészség ellenállása ellenére” hozta meg a döntést, hozzátéve, hogy „az ügyészségnek nincs joga fellebbezni, ezért a döntés végleges”. „A börtönigazgató feladata a végrehajtás” – áll a közleményben. A döntés óriási felháborodást okozott, többen pedig fel is emelték szavukat. 

„Börtönből való szabadulása, valamint büntetése egyharmadának letöltése utáni esetleges szabadlábra helyezése pofon az áldozatoknak, a nyomozóknak és a demokráciák igazságszolgáltatásának” – írta Thibault de Montbrial francia ügyvéd. 

Matthieu Valet, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője szerint ez „hatalmas középső ujj a francia igazságszolgáltatásnak és az áldozatoknak”.

Belgiumban Denis Ducarme, a Reformer Mozgalom parlamenti képviselője a döntést ahhoz hasonlította, mintha „hátat fordítanánk az áldozatok emlékének és a családok fájdalmának”. „Micsoda ország! Micsoda szégyen!” – tette hozzá. A politikus egyúttal jelezte, hogy pártja hamarosan törvényjavaslatot nyújt be, hogy az elítélt terroristák ne legyenek jogosultak a szabadulásra, semmilyen formában. 

Borítókép: A támadás áldozatainak állított emlékmű (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
