A bolgár parlament bizalmat szavazott Rumen Radev kormányának

A modern bolgár történelemben ő az első államfő, akinek sikerült mind az államfői, mind a kormányfői tisztséget megszereznie.

Rumen Radev kilencéves elnöksége alatt hét ügyvivő kormányt nevezett ki, és csaknem harminc alkalommal adott kormányalakítási megbízást különböző politikai szereplőknek összesen nyolc parlamentben.

Radev kabinetjében 18 minisztérium és négy miniszterelnök-helyettes kap helyet: Galab Donev pénzügyminiszterként, Alekszandar Pulev gazdasági miniszterként vesz részt a kormányzásban, továbbá Ivo Hrisztov és Atanasz Pekanov is tárcát kaphatnak, ám erről még nem derültek ki részletek. Pozícióhoz juthatnak olyanok is, akik korábban csupán ügyvivő kabinetben dolgoztak, valamint olyanok is, akik korábban más pártok támogatásával próbáltak közel kerülni a hatalomhoz. Utóbbiakat erősíti például a külügyminiszter, Velislava Petrova-Chamova, akit korábban a Van Ilyen Nép (ITN) jelölt ugyanerre a posztra. Kinevezése nemtetszést váltott ki bizonyos politikai körökben, mivel bírálói szerint szoros kapcsolatokat ápol Soroshoz köthető szervezetekkel, emellett közismerten oroszellenes és ukránbarát álláspontot képvisel.

🚨 CONFIRMED: Velislava Petrova-Chamova will serve as Bulgaria’s next foreign minister, confirmed by Rumen Radev during today’s mandate ceremony.



A neoliberális Folytatjuk a Változást párt politikusai pedig hoppon maradtak: csalódottan vették tudomásul, hogy a jelenlegi ügyvivő kabinetből senki sem kapott miniszteri bársonyszéket a Radev-kormányban. Vezetőjük, Aszen Vaszilev abban reménykedett, hogy felkérik a pénzügyminiszteri tárca átvételére.

A kabinet legfontosabb feladatai között az infláció megfékezését, a költségvetés stabilizálását és az igazságügyi reformok felgyorsítását nevezte meg. A bolgár kabinet előtt álló egyik legnagyobb kihívás az uniós helyreállítási források lehívása lesz: Bulgária csak reformok végrehajtása esetén férhet hozzá a több százmillió eurós támogatásokhoz.

