Izrael-ellenes tiltakozások zavarták meg a velencei biennálét + videó

A tiltakozások nemcsak az utcákon zajlottak, hanem a pavilonok falai közé is beszivárogtak. A biennále történetében példátlan módon közel harminc ország – köztük Hollandia, Belgium és Ausztria – művészei és kurátorai döntöttek úgy, hogy pénteken zárvatartják kiállításaikat. Ezzel a gesztussal a gázai konfliktus áldozataira kívánták felhívni a figyelmet, valamint szolidaritást vállaltak azokkal a palesztin művészekkel, akik nem tudtak részt venni az eseményen.

Biztonság okokból az izraeli pavilon környékét a hadsereg és a rendőrség hermetikusan lezárta. Bár a pavilon hivatalosan nyitva állt, a látogatókat csak szigorú ellenőrzés után engedték be, miközben a központi kiállítás több pontján aktivisták palesztin zászlókat feszítettek ki vagy festettek a falakra.

A biennále vezetése közleményben reagált az erőszakos eseményekre. Sajnálatukat fejezték ki a nagy presztízsű kulturális eseményen való rendbontások miatt. Hangsúlyozták, hogy a rendezvény továbbra is a szólásszabadság és a kulturális diplomácia színtere marad és elutasítják bármely nemzet kollektív kirekesztését. A szombati hivatalos megnyitóra a biztonsági intézkedéseket a legmagasabb szintre emelték Velence egész területén.