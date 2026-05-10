biennálepalesztin pártiesemény

Izrael-ellenes tiltakozások zavarták meg a velencei biennálét + videó

Palesztinpárti tüntetők mentek a rendőröknek a velencei biennálén, Izrael kizárását követelték a nemzetközi kulturális rendezvényről. Az erőszakos összecsapás során többen megsérültek. A biennále vezetése elutasította az erőszakot és a nemzetek kirekesztését.

Jánosi Dalma
2026. 05. 10. 21:42
Izrael ellenes tiltakozások zavarták meg a velencei Biennalét + videó Fotó: LUCREZIA GRANZETTI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tiltakozások nemcsak az utcákon zajlottak, hanem a pavilonok falai közé is beszivárogtak. A biennále történetében példátlan módon közel harminc ország – köztük Hollandia, Belgium és Ausztria – művészei és kurátorai döntöttek úgy, hogy pénteken zárvatartják kiállításaikat. Ezzel a gesztussal a gázai konfliktus áldozataira kívánták felhívni a figyelmet, valamint szolidaritást vállaltak azokkal a palesztin művészekkel, akik nem tudtak részt venni az eseményen.

Biztonság okokból az izraeli pavilon környékét a hadsereg és a rendőrség hermetikusan lezárta. Bár a pavilon hivatalosan nyitva állt, a látogatókat csak szigorú ellenőrzés után engedték be, miközben a központi kiállítás több pontján aktivisták palesztin zászlókat feszítettek ki vagy festettek a falakra.

A biennále vezetése közleményben reagált az erőszakos eseményekre. Sajnálatukat fejezték ki a nagy presztízsű kulturális eseményen való rendbontások miatt. Hangsúlyozták, hogy a rendezvény továbbra is a szólásszabadság és a kulturális diplomácia színtere marad és elutasítják bármely nemzet kollektív kirekesztését. A szombati hivatalos megnyitóra a biztonsági intézkedéseket a legmagasabb szintre emelték Velence egész területén. 

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és infrastrukturális miniszter a helyszínre látogatott, ahol határozottan elítélte a tüntetéseket.

A pénteki eseményekre reagálva elmondta: a művészet nem ismerhet cenzúrát, tüntetést vagy bojkottot. Salvini szerint egyes országok, mint Izrael vagy Oroszország kitiltása veszélyes precedenst teremthet. Védelmébe vette Pietrangelo Buttafuocót, a biennále elnökét. Véleménye szerint igaza van abban, hogy a művészetet a sporthoz hasonlóan mentesíteni kell a politikai konfliktusoktól. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi rendezvénynek a népek, nyelvek és kultúrák közelítéséről kellene szólnia a mostani nehéz időkben, és büszke arra, hogy Olaszország adhat otthont a találkozónak.

Borítókép: Izrael-ellenes tiltakozások zavarták meg a velencei biennálét (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu