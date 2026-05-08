Továbbra is leplezné a baloldal a migránsbűnözés mértékét

Miközben a képviselők vitatkoznak, a német polgárok nap mint nap a saját bőrükön tapasztalják meg az illegális migráció „áldásos” hatásait. Az eltérő kulturális háttérrel rendelkező beáramló tömegek nem csupán nem integrálódnak, de egyenesen elutasítják Németország alkotmányát és jogrendszerét.

A napokban jókora vihart kavart Németországban az a riport, amelyet az ARD német közszolgálati csatorna készített fiatal muszlim férfiakkal Berlin szívében. Az arabul kérdezett fiatalok kertelés nélkül kijelentették:

Németország nem érdekel, csak a vallásom.

Gülden Hennemann (muszlim vallású) iszlámszakértő szerint a német állam ott hibázik, hogy csak akkor figyel fel a problémára, amikor már erőszak történik, holott a radikalizáció sokkal korábban, a mindennapokban kezdődik. A vallási intolerancia pedig már nem csupán az utcákon, de a német iskolákban is egyre nagyobb gondot okoz.