Vérbe borult a tűzszünet: izraeli dróntámadás ölte meg a libanoni polgári védelem tagját
Dél-Libanonban ismét halálos csapást mért az izraeli hadsereg, miközben a tűzszünet elvileg még május 17-ig érvényben van. Pénteken egy dróntámadás célba vette és megsemmisítette azt az autót, amelyben egy libanoni polgári védelmi tag utazott a Hasbaya kerületben. A férfi a helyszínen életét vesztette.
