Rengeteg migráns még sosem dolgozott, hiába él már húsz éve Svédországban

Amikor Puranen és kollégái figyelembe veszik a nyelvet, a munkát, a társadalmi hálózatokat és a svéd születésű emberekkel való kapcsolatokat, magának a tartózkodási időnek a jelentősége csökken. A döntő tényező tehát nem az, hogy hány naptári évet töltött valaki Svédország határain belül, hanem az, hogy valójában milyen társadalomban élt ezek alatt az évek alatt.

Ez elvezet Puranen egyik aggasztóbb megfigyeléséhez: valaki nagyon sokáig élhet Svédországban anélkül, hogy a mindennapi élete jelentősen keresztezné a többségi társadalom mindennapjait. Puranen szerint a munkahely, az iskola és a lakóövezet kulcsfontosságú integrációs színterek. Ezen érintkezési területek nélkül a szegregáció önreprodukcióssá válhat.

A mélyinterjúkban a migránsok is aggodalmukat fejezték ki emiatt. Egy kirekesztett területen élő szülő így foglalta össze a helyzetet:

A gyerekeim egy buborékban élnek.

Nem csak a földrajzról van szó. A gyerekek Svédországban nőhetnek fel, de főként hasonló migrációs háttérrel rendelkező családok veszik körül őket. A szülőknek korlátozott svéd nyelvtudásuk is lehet, és nehézségeik adódhatnak gyermekeik iskolai és nyelvi segítésében.

Korábbi kutatásában Puranen leírja, hogy hány migráns él diaszpóra környezetben, ahol a szülők származási országából származó emberek és gyermekeik alkotják a társadalmi környezet nagy részét. Ez azt jelenti, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a következő generáció is gyengébben rögzül a többségi társadalomban, mint azt szülőhelye, Svédország sugallná.

Fontos értékek nem változtak évtizedek óta Svédországban

Az integrációs probléma még nehezebbé válik, amikor azt vizsgálták, milyen társadalmakból származik a bevándorlók jó része. Olyan helyről jönnek, ahol a család, a vallás és a kollektíva jelentősen erősebb pozícióval rendelkezik, és ahol például a nemi szerepekkel, a szexualitással és a gyermekek önrendelkezésével kapcsolatos nézetek jelentősen eltérnek a svéd normáktól.