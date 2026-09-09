Megismételhetik a választást Szász-Anhaltban? Még erre is sor kerülhet nemsokára
A szász-anhalti parlamenti választások után kialakult politikai helyzetben az AfD miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund ismét felvetette az előrehozott választások lehetőségét. Bár a német politikatörténetben ritka, hogy közvetlenül egy választás után újabb voksolást írjanak ki, a tartományi alkotmány pontos szabályokat tartalmaz arra az esetre, ha nem sikerül kormányzóképes többséget kialakítani.
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