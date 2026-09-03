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Nyolcvan migráns veszett tengerbe egyetlen hajóról

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Legalább nyolcvan ember holttestét találták meg spanyol hatóságok egy illegális migránsokat szállító hajóban Gran Canaria partjainál. A lélekvesztőn 128 ember utazott, és Gambiából indultak a hosszú útra 27 nappal ezelőtt, ám útközben problémák merültek fel.

2026. 09. 03. 15:39
Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
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ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekmacron

Macron elgondolkozik

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A napokban a TF1, a francia köztelevízió stúdiójában Emmanuel Macron egyetlen mondattal nyitott ki egy olyan ajtót, amelyet a francia alkotmány jelenleg zárva tart.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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