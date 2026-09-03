Pandákkal hódítja meg a világot Kína

Koreában született pandakölyök. Fotó: YAO QILIN / XINHUA

Nem való mindenkinek

Kína hivatalos pandadiplomáciai programot is működtet, amelynek keretében a népszerű állatokat bérbeadja számára fontos államokba. Így járt el Finnország esetében is, ahol 2017-ben kötöttek 15 éves szerződést egy pandapár befogadásáról az Ahtari állatkerttel. A megállapodás értelmében a két pandáért 12 millió eurót fizetett az állatkert. A projekt azonban nem sikerült jól. Az Ahtari Zoo nem tudta kitermelni a szükséges pénzt, az állam nem segített rajta, ezért úgy döntöttek, hogy visszaküldik Lumit és Pyryt Kínába 2024-ben. Egy évre rá az állatkert is bezárt.

Borítókép: Az adelaide-i állatkert sztárja, Ji Lan (Fotó: MA PING)