ausztráliakínaipanda

Pandákkal hódítja meg a világot Kína

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Rekordszámú érdeklődő rohamozta meg az adelaide-i állatkertet, mikor közölték, az intézmény legismertebb és legnépszerűbb lakói, a két panda „születésnapjukat” ünneplik, így a nagy esemény köré egyhónapos rendezvénysorozatot terveznek. A pandák a kínai sajtó szerint a baráti kapcsolatok jelképei Ausztrália és Kína között, igaz, Peking ennek igencsak megkéri az árát.

Sitkei Levente
2026. 09. 03. 19:19
Fotó: MA PING Forrás: XINHUA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
(260818) -- SEOUL, Aug. 18, 2026 (Xinhua) -- This photo released by the Everland theme park on Aug. 18, 2026 shows a female cub born to giant panda Ai Bao in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. The giant panda pair Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at Panda World at Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua) (Photo by Yao Qilin / Xinhua via AFP)
Koreában született pandakölyök. Fotó: YAO QILIN / XINHUA

Nem való mindenkinek

Kína hivatalos pandadiplomáciai programot is működtet, amelynek keretében a népszerű állatokat bérbeadja számára fontos államokba. Így járt el Finnország esetében is, ahol 2017-ben kötöttek 15 éves szerződést egy pandapár befogadásáról az Ahtari állatkerttel. A megállapodás értelmében a két pandáért 12 millió eurót fizetett az állatkert. A projekt azonban nem sikerült jól. Az Ahtari Zoo nem tudta kitermelni a szükséges pénzt, az állam nem segített rajta, ezért úgy döntöttek, hogy visszaküldik Lumit és Pyryt Kínába 2024-ben. Egy évre rá az állatkert is bezárt.

Borítókép: Az adelaide-i állatkert sztárja, Ji Lan (Fotó: MA PING)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojeleklannert judit

A pengeagyú miniszter

Gajdics Ottó avatarja

Lannert Judit annyira kreatív, annyira éles eszű és újító szellemű, hogy soha eszébe nem jutott volna tanárnak állni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu