Putyin és Trump sikeres egyeztetésen van túl
Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai és kijevi látogatását - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója, akit az MTI idézett. A két vezető egyórás telefonbeszélgetése is konstruktív volt az adminisztráció szerint.
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