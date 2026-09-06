Futótűzként terjedhet tovább az EU-ban a spanyolok válsága, nincs ellenszere a baloldali vezetésnek

A napokban a hatóságok elkezdték felhúzni az új, ideiglenes sátortábort a város Los Rosales negyedében. A probléma csak az, hogy a komplexumot közvetlenül egy működő óvoda mellé álmodták meg. A helyi lakosoknál ekkor szakadt el a cérna:

dühös szülők és helyiek barikádokat emeltek, összecsaptak a kirendelt rohamrendőrökkel, sőt, felgyújtották a felállított sátrak egy részét, és fizikailag akadályozták meg, hogy a Vöröskereszt segélyszállítmányai bejussanak a területre.

Ceuta polgármestere szerint a város képtelen több embert ellátni, a közbiztonság pedig romokban hever.

Brüsszel dühös, Trump pedig Marokkónak ad igazat

A ceutai dráma villámgyorsan átlépte a spanyol határt, és komoly nemzetközi balhét kavart. Huszonkét uniós tagállam – Olaszország és Dánia vezetésével – dühös, hivatalos levélben esett neki Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Az EU-s partnerek szerint a mostani káoszért egyedül Sánchez miniszterelnök a hibás, aki év elején egy amnesztiaprogrammal több mint egymillió illegális migránsnak ígért spanyol papírokat. A tagállamok szerint ez a felelőtlen ígéret működött meghívólevélként a marokkóiak számára, és ez a lépés most a teljes schengeni övezet biztonságát veszélyezteti.

Ha ez nem lenne elég, a tengerentúlról is jött a gyomros. Donald Trump amerikai elnök és az amerikai Kongresszus nyíltan Marokkó pártjára állt a konfliktusban. Trump kijelentette, hogy a spanyol kormány tehetetlen a saját határain, az amerikai költségvetési bizottság pedig egy olyan nyilatkozatot készített elő, ami Ceutát és Melillát valójában marokkói felségterületként ismeri el. Washington mindezt fokozta még egy 40 millió dolláros közvetlen katonai támogatással Marokkó számára.