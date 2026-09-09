Trump ledobta a gazdasági atombombát, Kanada válaszát várja a világ

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Az Egyesült Államok és Kanada közötti feszültség drasztikus gazdasági háborúvá eszkalálódott. Miután Ottawa életbe léptette a mintegy 20 milliárd dollár értékű amerikai árura kivetett ellen-vámjait, a Trump-adminisztráció ugyanakkorát csapott vissza. Washington teljes importtilalmat hirdetett a kanadai alkoholtermékekre, motorkerékpárokra és egyes tejtermékekre, végleg térdre kényszerítve a kontinens eddigi legszorosabb kereskedelmi szövetségét.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 09. 13:14
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
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Autóipari atombomba a láthatáron

A szakértők szerint a jelenlegi helyzet már messze túlmutat egy egyszerű kereskedelmi vitán. A két ország gazdasága ezer szállal kötődik egymáshoz, az ellátási láncok megszakadása pedig mindkét oldalon brutális inflációt és munkahelyek százezreinek megszűnését vetíti előre.

Az igazi gazdasági atombomba azonban még hátravan: a Fehér Ház megerősítette, hogy továbbra is érvényben van Trump azon fenyegetése, miszerint 2027. január 1-jétől a kanadai gépjárművek és autóalkatrészek importvámját a jelenlegi 25 százalékról szintén 50 százalékra emelik.

Ha ez megtörténik, az az észak-amerikai autóipar teljes, rendszerszintű összeomlását jelentheti.

Donald TrumpKanadaEgyesült Államok

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