Ukrajna úgy védi a magyar jogokat, hogy Moszkvára mutogat
Az ukrán parlament elfogadta azt a törvényt, amely elítéli a szovjet katonai adminisztráció által 1944. és 1946. között elkövetett kárpátaljai jogsértéseket. Kijev a felelősséget nem önmagára vállalja, hanem a szovjet hatóságok felelősségét iktatta most törvénybe, amely ugyanakkor az ottani magyarság sérelmeit is dokumentálja.
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