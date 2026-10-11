Választásokat ígér tűzszünetért cserébe Zelenszkij

Jönnek a választások

Az Egyesült Államokban rekordokat döntöget a gázolaj ára, amely a mezőgazdaságban és a szállítmányozásban súlyos gondokat okoz. Az elnök számára különösen aggasztó, hogy vészesen közelegnek a félidős választások, amely során újraválasztják a teljes képviselőházat és a száztagú szenátus egyharmadát.

Az amerikaiak számára az energia- és élelmiszerárak emelkedése súlyos kérdésekként merülnek fel, ezért is fontos Trump számára, hogy megnyugtatóan rendezze a dízelválságot.

A félidős választások nem befolyásolják azt, ki az elnök, ám egy demokrata többségű kongresszus esetén jócskán összeszűkülne Trump mozgástere kül- és belpolitikailag egyaránt.

Borítókép: Donald Trump Zelenszkij társaságában az ankarai NATO-csúcson. (Fotó: SAUL LOEB)