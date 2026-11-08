A hétvégi megmozdulások jóval kevésbé voltak harciasak, mint az elmúlt hetekben, ám több összecsapás is volt a rendőrség és a tüntetők között ezúttal is.
A szélsőbal szétszedné Franciaországot: Mélenchon a bevándorlókra és a fiatalokra számít
Mintegy húszezer ember előtt kampányolt szombaton Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali francia elnökjelölt, igyekezve kihasználni az egyre kevesebb embert vonzó, de azért még lendületben levő utcai tiltakozási hullámot. A zavargások kezdetétől számított negyedik hétvégén jóval kevesebb volt a tüntető, az erőszakos megmozdulás, Mélenchon azonban programot hirdetett.
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