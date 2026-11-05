Párizs ismét lángba borulhat: Franciaország felkészül az „akció napjára"
Több százezer ember gyűlhet össze csütörtökön folytatva a francia tüntetéseket. Az akció nemzeti napja névre keresztelt eseményt öt szakszervezet hirdette meg, magasabb fizetéseket, alacsonyabb árakat követelnek, csökkentve a megélhetési költségeket. A félmilliónál is több tüntető kezelésére hetvenezer rendőrt vetnek be.
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