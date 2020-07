Íme, a következő lépés a hagyományos család eltörlése felé

Van olyan orvos, aki amellett, hogy nemváltó műtéteket végez az embereken, most a méhtranszplantáció mellett is kampányol. A transznemű nők így megkaphatnák a cisznemű nők méhét, a végeredmény pedig az lenne, hogy már nem is lenne szükség a nőkre a családban – csupán a szerveikre.

Christopher Inglefield az általa alapított London Transgender Clinicen dolgozik plasztikai sebészként, és a specializációja éppen a nemváltó műtét, valamint ahhoz kapcsolódóan vállal arcátalakítást is a teljes hatás érdekében. Az alábbi képen például egyik átalakított páciensével pózol.

Az orvos most amellett kezdett el kampányolni, hogy lehessen az eredetileg férfinak született, ám már transznemű nőként élő személyeknek méhtranszplantációt elvégezni – azaz kapják meg egy egyébként egészséges, cisznemű nő méhét.

Erre azért lenne szükség, hogy a biológiailag férfinak született személyek is ki tudjanak hordani egy gyereket. Inglefield szerint pedig az eljárás nem különbözne attól, amikor egy cisznemű nőnek ültetnek be méhet – függetlenül attól, hogy egy férfi teste nem olyan, mint egy nőé. Bár azt maga az orvos is beismerte, hogy anatómiai akadályok lennének, de azokon szerinte túl lehet jutni.

Az orvos azon a véleményen van, hogy egy ilyen úttörő szülési mód nagyon fontos lenne a transznemű nőknek, akik így ki tudnák hordani a saját gyereküket, és egyébként is jogos lenne egy ilyen átültetés nekik.

A Post Millenial azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen műtét magában hordozza a hagyományos család végleges felbomlásának veszélyét. Ha ugyanis már nincsenek határok férfiak és nők között, akkor tulajdonképpen egy transznemű nő beültetett petesejtek és a saját spermájának segítségével egyedül is szülővé tud válni. Ráadásul elvárhatja azt is, hogy az anyakönyvi kivonaton anyukaként szerepeljen, miközben biológiailag férfi.

Az, hogy a transzneműek az új nemüknek megfelelő státusban akarnak lenni a gyermek anyakönyvi kivonatán, nem példa nélküli dolog. Egy transznemű férfi, Freddy McConnell például miután saját maga életet adott a gyerekének, annak az anyakönyvi kivonatán apaként akart szerepelni, hiszen már férfiként éli az életét.

Az iraton azonban anyukaként lett feltüntetve, mivel eredetileg nőnek született, ráadásul ő is hordta ki a gyerekét, mert biológiailag még képes volt erre. Freddy az ügyben bírósághoz is fordult, de ott is az az ítélet született, hogy ő a gyermeknek az édesanyja, nem az édesapja, a kicsinek pedig egyébként is fontosabb az, hogy tisztában legyen a születésének biológiai körülményeivel, mint a transznemű szülő jogi nemének az elismerése.

Visszatérve az új beavatkozáshoz, a méhtranszplantációhoz, valószínűleg nem véletlen, hogy Inglefield ennyire kampányol mellette. Az orvosnak nagyon is megéri pénzügyileg az, hogy transzneműeken végez el nemváltó műtéteket, hiszen ez tulajdonképpen műtétek sorozatát jelenti. Így a páciensek mindig visszatérnek, és ilyenkor mindig busásan meg is fizetik az orvos szolgáltatásait.

Hogy a haladó világban hol lesz a vége a transzneműek követeléseinek, azt még nem lehet tudni. Azonban ha így megy tovább, akkor hamarosan valóban nem lesz szükség a hagyományos férfi és női szerepekre, minden keveredik majd mindennel.