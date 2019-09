Orbán Viktor az európai jobboldal mintájává vált

A magyar kormányfő szerint a baloldali pártok szavazókat importálnak

– Az olyan gondolkodásúak, mint „mi Magyarországon és itt Olaszországban” kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben a nép és az emberek között, jelentette ki szombaton Orbán Viktor Rómában a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párttalálkozóján. A magyar miniszterelnök szerint a nyugati országok baloldali erői visszatérőben vannak, véleménye szerint ezek az erők azért támogatják a bevándorlást, mert valójában szavazókat importálnak.

– Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, azaz: Előre, budai srácok, előre, pesti srácok!, énekelte a tömeg, állva tapsolva a magyar szabadságharcosokat éltető kultuszdalt az olasz jobboldal kétévente megrendezésre kerülő rendezvényén, amelyen az FdI elnöke, Giorgia Meloni felkérésére beszédet mondó magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy az olaszok írták a legszebb dalt az 1956-os forradalomról. Orbán Viktor egyébként alig pár héttel azután látogatott el az olasz fővárosba, hogy egy belpolitikai válság következtében a bevándorlás tekintetében hazánkkal azonos álláspontot képviselő Matteo Salvini, illetve pártja, a Liga kiesett a kormánykoalícióból, majd pedig a választók megkérdezése nélkül a baloldali Demokrata Párt (PD) és a magát korábban rendszerellenesként meghatározó 5 Csillag Mozgalom (M5S) ragadta magához a hatalmat. A magyar kormányfő ugyanakkor az őt éltető tömeghez intézett szavaiban már a beszéde elején nyomatékosította: tartózkodik attól, hogy beleavatkozzon az olasz belpolitikába, az aktuális eseményeket éppen ezért nem is kommentálta.

Hangsúlyozta azonban, hogy Magyarország készen áll arra, hogy – ahol tud – segítse Olaszországot, amennyiben az végre elszánja magát, és a határokat védi. – Segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék, fogalmazott a magyar kormányfő, válaszolva ezzel az Atreju nevű rendezvényen szintén fellépő Giuseppe Conte miniszterelnöknek, aki az eseményen korábban azt mondta: a visegrádi országok nem segítenek Olaszországnak a migrációs politikában. Orbán Viktor nyomatékosította: abban Magyarország nem is tud segíteni, hogy bárhonnan a területére migránsokat hozhassanak be. A miniszterelnök kitért rá: az európai egység nagy próbatétel előtt áll, amit a migráció okoz. Vannak ugyanis országok, ahol a migráció sikeres volt, és a népesség egy része már nem a keresztény kultúrához tartozik, így az ő fejükben az van, hogy miként tud együtt élni két teljesen különböző kultúra egy országban. Az európai országok másik részében – így Magyarországon is – azonban „nulla muszlim migráns van” – fogalmazott, hozzátéve: ők azon dolgoznak, hogy ne legyenek ilyen dilemmáik az együttélésről.

A távirati iroda tudósítása szerint arról is beszélt: a baloldalnak van egy szellemi koncepciója, amelynek szolgálatában felhasználja a migrációt: az a célja, hogy Európa hagyja maga mögött a nemzetet és a keresztény életet, és lépjen át egy posztkeresztény korszakba – vélekedett a kormányfő. Mint mondta, a baloldalnak érdekeltsége van a migrációban, mert valójában szavazókat importál, amikor behozza a migránsokat. Azt gondolják, a bevándorlók sosem fognak egy keresztény alapokon álló politikát támogatni, és ha sokan jönnek, lecsökken, majd megszűnik az esélye, hogy Európában keresztény alapokra politikát építve lehessen többséget szerezni – magyarázta. Kérdésre közölte: a Magyarország elleni bosszúhadjárat és nyomásgyakorlás oka, hogy a migráció ügyében nem engedelmeskedünk Brüsszelnek, és megszűnnének a jogállami problémák, ha befogadnánk a migránsokat. Mint fogalmazott, a magyar kormány és az olasz jobboldal által is képviselt értékrend ugyan kisebbségben van az európai politikai elitben, de többségben a nép és az emberek között. Az ellenfeleink nagyok, gazdagok, erősek és jól szervezettek, ezért nekünk igazságtalanul nehéz harcot kell vívnunk a jó ügyért – mondta.

Noha a jelen lévők vastapssal jutalmazták Orbán Viktort, a magyar kormányfő nem aratott osztatlan sikert: Lui­gi Di Maio, az új római kormány külügyminisztere „felesleges beavatkozásnak” nevezte a magyar miniszterelnök szavait. A Corriere della Serra olasz napilap már egyenesen a Budapest–Róma-tengelyen megnövekedő feszültségről írt annak kapcsán, hogy az M5S elnöke közleményében azt írta: „Orbán nem ismeri az olasz népet, tehát a saját népéről beszéljen, ha akar, ne a miénkről”. Di Maio egyébként Orbán beszédében azt a részt kifogásolta, miszerint a római kormányt lényegében leválasztották a népről. Orbán Viktor ezzel arra utalt, hogy miközben Matteo Salvini az elmúlt évben megduplázta szavazótáborát, az M5S és a PD rendkívül alacsony támogatottságot tud felmutatni. Nicola Zingaretti, a baloldal főtitkára sem hagyta szó nélkül a magyar kormányfő szavait. A Twitter mikro­blogon azt írta: Orbán Olaszország ellensége, aki az érdekeinkkel szemben érvel és úgy is cselekszik. – Arról álmodott, hogy elpusztítja Európát, és miután vereséget szenvedett, most idejön leckéket adni. Menjen inkább haza kárt okozni. Itt már megpróbálta a barátain keresztül, de megállítottuk őket, írta Salvinire utalva.