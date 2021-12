Robert Dornhelm szerint sok vér fog folyni a Hunyadi-sorozatban

Temesvárott született és Magyarországon most forgat először Robert Dornhelm, ráadásul a tízrészesre tervezett Hunyadi-sorozat első két epizódját rendezi majd. Noha Bán Mór Hunyadi-regényfolyamát nem olvasta (mivel jól beszél, de nehezen olvas magyarul, hisz nem járt magyar iskolába), felidézte egy korai gyermekkori emlékét, amikor Temesváron a Hunyadi-kastélyban és a környékén játszott a pajtásaival, de nem sokszor volt bátorságuk bemenni a pincéibe, mert féltek, hogy belebotlanak egy halott törökbe.

A Hunyadi Jánosról elnevezett kastély körüli játék óta majdnem hetven év telt el, de most a róla szóló nagyszabású sorozat egyik rendezője lehet. A forgatások március végén, áprilisban kezdődnek.

– Nagypál Orsolya, Szász Attila és George Mihalka rendeznek epizódokat, szóval jó társaságban vagyok – mondta Dornhelm, aki azt is elárulta, hogy Robert Lantos, a sorozat producere bízta meg az első két epizód forgatásával. Neki ez megfelelt, mert egyébként is nehezére esik folytatni valamit, amit más kezdett el. A rendező elmondta, hogy az alkotók sok időt töltenek egymással, megbeszélik a sorozat ideáját, esztétikáját, meg sokat konzultálnak a production designerrel.

– Bonyolult munka nagy csatákat filmezni. Kell egy esztétikai, érdekes aspektust találni, hogy legyen miért megnézni ezeket. Rendeztem már római, francia és egyiptomi csatát is, van ebben tapasztalatom. Mindig kell egy jó kaszkadőr koordinátor, azon sok minden múlik. Különben mindegyik rendező akar csatát rendezni, mert ritkán van lehetőség török elleni csatákat filmezni, megmutathatod, hogy mit tudsz. Már az első két részben is lesz egy kisebb csata, de ebben megfutamodnak a nagy török hadseregtől. A végén pedig a nándorfehérvári csatával zárjuk, elég sok vér fog folyni

– mondta a rendező.

Dornhelm szerint a Hunyadi-sorozat nemzetközi sikere lényegében ugyanazon a három tényezőn fog állni, mint bármelyik másiké. A siker titka pedig egyszerű: jól kell rendezni, jól kell játszani benne és jól kell népszerűsíteni.

– Hiába csinálsz egy jó filmet, hisz senki sem nézi meg, hogyha nem promózzák, Én csak tudom, hisz már jártam így – jegyezte meg a műsorban.

A lehetséges forgatási helyszínek is szóba kerültek, Dornhelm pedig elárulta, hogy éppen egy várat keres, mert fontos jeleneteket kell majd forgatniuk minél eredetibb környezetben.

– Egy igazi vár kell hozzá, keresünk eredeti helyszíneket. Még a nándorfehérvári vár is felmerült, hogyha esetleg hozzáépítenénk elemeket, akkor működhetne, de még semmi sincs kőbe vésve

– árulta el a rendező.

Dornhelm arról is beszélt, hogy meglepte a magyar színészek tehetsége, mint mondta, sok szerepre két-három kiváló jelöltjük van, és nehezen tudnak dönteni, hogy kivel folytassák. A rendező szerint a magyar filmipar hollywoodi szinten áll, és ezt többek között a modern stúdióknak és a filmprodukcióknak adott adókedvezményeknek köszönhető.

Temesváron született, Hollywoodban lakik

Robert Dornhelm 1947-ben, Temesváron született, majd elkerült Ausztriába, és évtizedeket töltött Hollywoodban. A világ akkor ismerte meg a nevét, amikor 1978-ban Oscar-díjra jelölték a The Children of Theatre Street című alkotását dokumentumfilm-kategóriában. Személyesen ismerte Grace Kellyt, dolgozott Steven Spielberggel és Ben Kingsley-vel is. Gyerekkorában mindenki csak Dornhelm Robinak hívta.

Borítókép: Robert Dornhelm rendező (Forrás: Index)