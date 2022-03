A színház az együttmunkálkodás lehetőségét nyújtja

A 6SZÍN az Amikor találkoztam Barisnyikovval című monodráma premierjét tartja a színházi világnapon, a darabot különleges helyszínen, egy táncstúdióban mutatja be a teátrum.

A Déryné Társulat március 27-én tűzi műsorra Sütő András Balkáni gerle című darabját a Déryné Központban. A budapesti bemutatót követően a társulat márciusban Derecskén és Létavértesen, áprilisban Siklóson és Alsópáhokon is előadja a darabot.

Erdélyben is programokkal készülnek a színházi világnapra. Az utóbbi két évben a járványügyi korlátozások arra kényszerítették a színházakat, hogy online ünnepeljék meg a színházi világnapot, idén viszont újra fizikai térben ünnepelhetjük a színházat mint közösségi teret – olvasható a Kolozsvári Állami Magyar Színház honlapján. Mint írják, ehhez kapcsolódva március 27-én változatos programokkal várják a közönséget. Vasárnap a nézők színházi nevelési programban, kulisszajáráson és színházi plakátkiállítás megnyitóján is részt vehetnek, este megnézhetik a Silviu Purcarete rendezte Macbett című előadást.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két sikeres előadást, sétát a színfalak mögött és A műsor című színházi beszélgetéssorozat ingyenes megtekintését kínálja nézőinek a világnap alkalmából. A nagyváradi Szigligeti Színházban Az öngyilkos című előadás nyílt próbáját láthatja a közönség. Az abszurd komédiát április 1-jén mutatja be a társulat.



A színházi világnap alkalmából a Hevesi Sándor-díjat is odaítélik.

A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja által alapított elismerést minden évben három olyan művész, kultúraközvetítő kapja, aki sokat tett a magyar nyelvű színházi kultúra nemzetközi elismertetéséért.

A színházak és színházi szervezetek által javasoltak közül az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ITI Magyar Központja képviselőiből álló kuratórium dönti el, hogy az adott évben kik részesülnek az elismerésben.

Az idén a Hevesi Sándor-díjat Ágh Márton díszlet-, jelmez- és látványtervező, Molnár Levente operaénekes, valamint Tapasztó Ernő kultúraközvetítő, az Aradi Kamaraszínház társulatának tagja, színész, rendező, igazgató kapja.

Borítókép: Jelenet a Balkáni gerle című darabból (Fotó: Havran Zoltán)