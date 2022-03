Újra Tavaszi Fesztivált rendez Szentendrén a Teátrum

A műsort változatosság és magas minőség jellemzi: néptánctól kortárs balettig, független színházi kamaradarabtól sztárokat felvonultató krimivígjátékig, népzenétől, operán keresztül világslágerekig terjed az ezerszínű kulturális paletta, olyan előadásokkal is, melyek csak itt és most láthatóak. De gyerekprogramok, tárlatvezetések, beszélgetések is színesítik a programot.

Az idei fesztivál különlegessége az összefogás ereje, hiszen az alapvetően nyári szabadtéri színházi előadásokat szervező Teátrum, anyagi erőforrások híján, a városban nagy számban megtalálható kulturális intézmények együttműködésére és a különböző előadóművészeti szervezetek támogatott előadásaira számíthatott. Ezek ereje és minősége viszont igazán színes és színvonalas műsor elkészítését tette lehetővé.

Jó hír a közönségnek, hogy a produkciók egy része térítésmentesen, csupán regisztrációval tekinthető meg vagy nagyon kedvezményes áron.

Március 25-én máris két nagyon különböző, érdekes programból választhatunk: a Levédiában Molnár Levente operaénekes lesz a Magyar Rhapsody Project vendége, magyar klasszikus zeneszerzők műveit, népdalfeldolgozásait adják elő modern és régi magyar hangszereken. Bársony Bálint és együttese önmagában garancia egy különleges zenei élményre, de Molnár Leventével igazán izgalmas nyitó előadást láthatnak a nézők. A PMK-ban mindenkit szeretettel várnak térítésmentesen, regisztrálni a Teátrum weboldalán lehet.

A teljesség igénye nélkül szemezgetünk a további programokból.

Március 26-án a Magyar Táncképekben a világhírű Duna Művészegyüttes folklórelőadását, a Kárpát-medence szépséges, autentikus néptáncait élvezhetjük.

Március 27-én délelőtt a Tüskevár várja a családokat Matula bácsival, Tutajossal és Bütyökkel. A Fekete István-regény színpadra varázsolt, 2022-re modernizált változatában a Fórum Színház előadása megidézi a Kis-Balaton elragadó hangulatát.

Aznap este, a Opera-szerelemben, a Cotton Club Singersből ismerős László Boldizsár és Nánási Helga operaénekes az operairodalom nagy slágereit adja elő Puccinitől Erkelen át Verdiig, de a könnyed műfajból is adnak ízelítőt.

Április elsején kerül terítékre a Csirkebefőtt, a L’art pour L’art Társulat poéntorlódásos műsora régi ismerőseinkkel, a Besenyő család tagjaival.

Április 2-án Schwartz Dávid Nosztalgiaestjén is állócsillagok dalaira andaloghatunk: Dávid Gianni Morandi, Aretha Franklin, Paul Anka, Szécsi Pál, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa slágereit fogja énekelni. Micsoda névsor!

Április 3-án egy egészen különleges előadást láthatunk: A kár, hogy rák a daganatos betegséggel való szembenézésről szól. Tabuk nélkül beszél róla, vitatkozik vele, sőt viccet csinál belőle! A darab szövege betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal készült interjúkból íródott. A PanoDráma Társulat – többek közt Szamosi Zsófival – adja elő a megrendítő, felemelő és mulatságos darabot, amit Lengyel Anna emlékének ajánlanak.

Április 10-én, 15.30 órakor, a költészet napját megelőzően ismét a nagy sikerű Kultköltészettel ünnepelhetünk: saját verseiket olvassák fel olyan szentendreiek, akik szeretik a verset, verselést.

Aznap délután az Örökül Magyarlapádról koncerten Kubinyi Júlia tolmácsolja zenekarával a Maros-Küküllő vidék szívbe markoló, elementáris dallamait. Az autentikus dallamok felidézik Magyarlapádot, az alig ezerlakosú, erdélyi települést.

Az előadások Szentendrén a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka utca 7.), a MANK Galériában (Bogdányi út 51.) és a Városháza Dísztermében lesznek (Fő tér 3.)

A teljes műsorért kattintsanak a Szentendrei Teátrum oldalaira.

Borítókép: Kubinyi Júlia népdalénekes (Fotó: Teknős Miklós)