Ne mások elvárásai szerint éljünk!

„Azt tesszük, amit kell! Nem amit szeretnénk!” – hangzik el Sütő András Balkáni gerle című színművében e megállapítás, amely a darab főszereplőire, de ha jobban belegondolunk, a saját életünkre is sok esetben igaz. Sütő András, a kiváló erdélyi magyar író ugyanis remekül értett ahhoz, hogy egymásra épülő helyzet- és jellemkomikummal teletűzdelt művét mély tartalommal töltse meg. Ahhoz pedig, hogy mindez a színpadon is működjön, kell egy olyan érzékeny rendező, mint Berettyán Nándor, aki képes a színmű minden apró finomságát megjeleníteni – legyen szó a szereplők között feszülő ellentétekről vagy épp a miliőről.A nyolcvanas évek Romániájában játszódó történet valójában egy szép mese, egy példázat, amely elmondja, hogy nem érdemes mások elvárásai szerint élni az életünket. De honnan hova jutnak el a szereplők ebben a különleges, szimbolikus mesében, amely tele van álsággal? Esetükben a gerle (a magyar népdalokban oly gyakran előforduló madár, amely a búsuló szerelmes megjelenítője, vagy a távoli kedves üzenetének vivője; míg a néphitben a tiszta szellemiség jelképe, egyben fontos lélekszimbólum) szegődik melléjük.

Szinte rögtön a darab elején színes, zajos falusi lakodalomba csöppenünk. A násznép ünnepel, de a menyasszony (Vas Judit Gigi) szomorú. És ezt észre is veszi a falusi hagyományokhoz tűzön-vízen át ragaszkodó Margit, aki hangot ad nem tetszésének.

Az alapszituáció tehát egyáltalán nem vidám, sőt komor és egyben kínos. Ám ebben a különös, egyre kilátástalanabb helyzetben a Déryné Társulat színészei kivétel nélkül remekelnek. Ella (Losonczi Kata) és Margit (Tarpai Viktória), valamint Medárd (Ivaskovics Viktor) és Mózes (Széplaky Géza) alakítása pedig minden várakozásunkat felülmúlta. Valósággal lubickolnak szerepükben, párbeszédeik briliánsak.