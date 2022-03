Hadtörténet a vásznakon

Ezen a kiállításon húsz festménye látható, amelyeken varázslatos módon eleveníti meg és viszi vászonra az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, hőseit. Láthatjuk a legvitézebb, legnyalkább magyar katonát, a huszárt, aki a maga díszes ruházatában, büszke tekintettel, jellegzetes tartásban és harcban éled föl Kertai Zalán festményein.

Alkotásain sokszor fest meg mai arcokat történelmi jelenetekben, gyakran maguk a hagyományőrzők, a szerepjátszók a modellek. A művész megosztotta velünk, hogy a kiállítás egyik képén a fia volt a modell, hiszen a szabadságharcban sok fiatal vett részt.

Az ellenfelet is lefesti, az osztrák hadsereget is ábrázolja egy-egy képén. Az alkotások között Tordy Géza arcát is felismerhetjük. Kertai Zalán elmondta, hogy a 80 huszár című filmben a művész rendkívüli alakítása ihlette ennek a festménynek az elkészítését.

– Festészeti és grafikai tanulmányok végtelen sorával alakítottam ki festészeti stílusomat és érdeklődési körömet – avatott be a festőművész.

– A Képzőművészeti Egyetemen több különböző stílust próbáltam ki. Sok-sok megtorpanással, töretlenül a realisztikus kifejezés vált a sajátommá.

Ehhez kapcsolódott a történelem iránti szerelem. Gyerekkoromban is nagyon érdekelt a történelem, különösen a háborúk története. Az élet úgy hozta, hogy magyar hagyományőrzőkkel ismerkedtem meg, akik csatajeleneteket is előadtak. Először a portréikat festettem meg, majd az egyes csatajeleneteket – árulta el.

Kertai Zalán grafikáin, olajfestményein és akrilképein az ősmagyar kultúra ábrázolásától az 1956-os forradalomig minden jelentősebb korszakkal foglalkozik, így honfoglaló eleink, a végvári korszak vitézei, kurucok, betyárok, huszárok, honvédgyalogosok és tüzérek mind-mind feltűnnek harcjeleneteiben és portréfestményein. Mindig a cselekvő embert helyezi vizsgálódásának központjába, portréin mitikus és honszerző daliás őseink, rokonné­peink hősei elevenednek meg. A magyar hadtörténelem mellett a világtörténelem érdekesebb korszakaiból is merít, egyik kedvenc megjelenített eseménysorozata például az amerikai polgárháború.

Életszerű ábrázolásait nézve az ember önkéntelenül is beleéli magát a megfestett történelmi korszakba, benne találja magát a csatajelenetekben.

A megnyitón tiszteletét tette a Mikecz Kálmán Huszárbandérium két tagja is. Lupa Angelika és Lupa János katonai dallamokat adott elő.

Borítókép: hagyományőrző modellek és az alkotások (Fotó: Havran Zoltán)