Rajzok és szobrok Stróbl Alajos műterméből

A szervezők közleménye arról tájékoztat, hogy Stróbl négy évtizedig, 1885-től 1925-ig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjén, az Országos Mintarajztanodán, ahol 1897-ben megalapította a Szobrász Mesteriskolát. A mai Epreskert helyén elvadult eperfaliget volt, melyet a legendás mester hozatott rendbe, hogy itt kapjanak műtermeket az iskolából kikerülő tehetségek.

Stróbl azonban nemcsak tanárként és szervezőként, nemcsak szobrászként alkotott maradandót, de bravúrosan rajzolt is. A most nyíló kiállítás a szobrok mellett grafikáira koncentrál. A szervezők szerint olyan rajzokat – életképeket, szoborterveket és I. világháborús jeleneteket – is láthatunk a tárlaton, melyek a mester vázlatkönyveiben maradtak fenn.

A Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány részéről Stróbl Mátyás, a művész unokája a kiállítás szervezőinek elmondta, hogy a mester grafikai tudását a családi háttér biztosította. A művész édesapja az általános műveltség fontos részének tartotta a rajztudást, ezért gyermekeit már a korai gyermekkortól rajzoltatta. Stróbl Alajos ezt nem kötelességnek, hanem szórakozásnak tartotta, és ebben tehetsége hamar megmutatkozott.

A most kiállított képek többnyire olyan körülmények között született, mikor a szobrásznak nem volt lehetősége a mintázásra. „Ilyen időszak volt a katonaság szolgálati ideje, az I. világháború során a fronton átélt időszak, de akár barátaival egy medvevadászat alkalmából eltöltött néhány nap is” – mondta Stróbl Mátyás.

Fotó: Magyar Képzőművészeti Egyetem

A most látható rajzok nagy része a család tulajdonában maradt, hiszen a mester örökösei őrzik a lenyűgöző anyagot tartalmazó vázlatkönyveket. Ugyanakkor számos rajz elkallódott vagy ismeretlen műgyűjtők falát díszíti. Olykor-olykor felbukkannak művészeti árveréseken Stróbl Alajos-rajzok. A művész katonaévéből származó legszebb rajzok azonban egyelőre nem kerültek elő. Ezek az úgynevezett Zumbusch–Vépy-albumban láthatók, illetve épphogy nem láthatók.

„Csak remélhetjük – fogalmazott a művész unokája –, hogy a rajzokból összeállított kiadványunk, mely kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetem 150 éves fennállása alkalmából rendezett hasonló tárgyú kiállításhoz, újabb kallódó rajzok felbukkanásához vezethet majd.”

Stróbl Alajos alig ismert, ám különleges szépségű rajzait érdemes megismerni és megcsodálni.

A kiállítás május 20-ig lesz látogatható.

Borító: Stróbl Alajos Katonatárs című grafikája (Fotó: Magyar Képzőművészeti Egyetem)