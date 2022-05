Avatás a Felvidéken

Április 24-én tartották meg a határtól alig néhány kilométerre, Bősön, az újonnan épült református templomban az első istentisztelet, majd délután az első koncertet. A templomavatás természetesen mindenekelőtt a helyi magyar közösségnek volt igazi ünnep, de a környékről is számosan érkeztek, hogy osztozzanak a kivételes örömben.

Korábban Oros Csaba, Bős református lelkipásztora úgy nyilatkozott: Nem heti egyszeri alkalomra épült a templom, hanem úgy, hogy többfunkciós és sokoldalú legyen.

Már az építkezés idején elhatározta a közösség, hogy az istentiszteleteken kívül koncerteket, előadásokat, kiállításokat is tarthatnak a templomban, ahol egy kis könyvtár, üvegfallal leválasztott gyereksarok és pelenkázóval felszerelt mellékhelyiség is lesz. A karzaton az orgona helyét is kialakították, a toronyba pedig egy 1885-ben öntött harang kerül.

Az eredeti gondolatnak megfelelően az esemény házigazdája, Oros Csaba az összetartozásunk jegyében a határ mindkét oldalán élő magyarságot magas színvonalú zenével egyaránt kiszolgáló Bach Mindenkinek Fesztivál igazgatóját, Kovács Zalán Lászlót és az ő Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttesét kérte fel, hogy a felszentelés után az első koncertet adják a vadonatúj templomban. A fellépés így természetesen a Bach Mindenkinek Fesztivál programjába illeszkedett.

A templomavatás közönségének soraiban testvéri szeretetét hozva magával megjelent Parák László római katolikus esperes-plébános, valamint a segítségben a tervektől kezdődően mindig elöl járó Fenes Iván bősi polgármester is.

Borítókép: Oros Csaba, Bős református lelkipásztora (Fotó: reformata.sk/Bodó Károly)