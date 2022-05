Énekeljük közösen a nemzeti összetartozás himnuszát!

Egy ízben Szarka Tamás a Kézfogás című szerzeményét későn érő dalnak nevezte, hiszen már évek óta létezett, mire berobbant a köztudatba, és elkezdték a nemzeti összetartozás himnuszaként emlegetni. 2019 óta pedig minden esztendőben több ezren adják elő együtt egy időben a Kárpát-medencében és világszerte a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A Kossuth-díjas zenész, zeneszerző idén is közös éneklésre hívja a világ magyarságát.

Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré. / Réges-régből új, ha sikerül, Kárpát zengené

– szól a dal refrénje, amely már önmagában is könnyeket csal a mély érzésű magyar ember szemébe, pláne, ha egymás kezét fogó gyerekektől hallja szép magyarsággal, nemcsak a csonka ország számos pontján, de Erdélytől Felvidéken keresztül egészen Kanadáig.

A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze, és ez egyben megmaradásuk záloga is

– fogalmaz a felvidéki származású énekes, aki saját elmondása szerint hisz a magyarság jövőjében és a nemzeti összetartozás érzésében, amit a közös éneklés is megerősít.

Az első alkalomra a Kossuth téren került sor három évvel ezelőtt, amikor is Szarka Tamás több mint ötezer gyermek részvételével énekelte el a dalt, a közmédia pedig további hét helyszín bevonásával tudósított az eseményről. 2020-ban a pandémia sem tudta megakadályozni, hogy világméretűvé duzzadjon a kezdeményezés. Számos közösségi és egyéni produkció felvételének összeillesztéséből született meg a videóklip, annak mementójául, hogy egymástól távol is képesek vagyunk kifejezni a bennünk élő nemzeti egységet. Tavaly az Országházban, a Szent Korona mellett adta elő a Kézfogást a zenész, akihez több tucat iskola és intézmény is csatlakozott:

Szarka Tamás előadóként bejárta a fél világot, és mint mondja, mindenhol találkozott magyarokkal, akiknek más-más sorstörténete volt, de egy ponton mégis egyeztek.

Láttam a szemükben, hogy legalább egyszer szeretnék kifejezni azt, hogy valamilyen módon mégiscsak összetartozunk, rokonok vagyunk. A nyelvünk, a vallásunk, a szokásaink, a csodálatos Kárpát-medencénk – ahonnan ők is származnak – összefog minket

– meséli a zenész, aki azt is elárulta, hogy ez a késztetés minden magyar lelkében ott van, de erősebb, ha valaki idegen országba szakad, akár a Kárpát-medencén belül, akár kívüle.

Az Egyesült Államokban, Japánban, Finnországban ugyanúgy találkoztam az ilyen vággyal teli szempárokkal. Mivel lehetne szebben és békésebben kifejezni mindezt, mint énekkel?

– teszi fel a kérdést, majd abbéli örömét is kifejezi, hogy Magyarország kormánya a gyászos emlékű június 4-i dátumnak új értelmet adott azáltal, hogy a nemzeti összetartozás napjává emelte.

A felhíváshoz a www.kezfogas.eu oldalon lehet csatlakozni.

Szarka Tamás arra kéri a jelentkezőket, hogy június 3-án, pénteken 11 órakor énekeljék el a Kézfogás című dalt, készítsenek videót, és még aznap töltsék fel a rendezvény hivatalos Facebook-eseményéhez. A diaszpórában élők az időeltolódás miatt a nekik megfelelő időpontban csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.

Borítókép: Szarka Tamás (Fotó: Horváth Edit)