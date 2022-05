Látványos klippel hozza el a nyarat a Belau

A Belau első számú célja továbbra is az, hogy a modern egyén számára menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet, zenéjük segítségével. Az inspiráció pedig állandó: a természet legalapvetőbb elemei, melyek közül számukra a legfontosabb a végtelen tenger és annak ereje.

A formáció ötéves fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt csaknem kétszáz koncertet adtak 25 országban, és olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit, vagy a Rolling Stone.

A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, és nemrég átlépték az egymillió streamet is az eddigi kiadványaikkal.

A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave után egy új, Dreamstate című dallal jelentkezik, amelyben a kiváló ausztrál énekesnőt, Akaciat hallhatjuk, aki több mint ötvenmillió streammel büszkélkedhet eddig.

– A színeváltozás története régóta lengi át a kultúránkat, de a legtöbb ember számára az önmaga irányába megélt kegyelem idegen, távoli és misztikus, mely a profán világ sodrásában oly kevés teret kap.

Az út ellenben mindenki számára elérhető, és annak, aki végig lépdel rajta, ez bizony álomszerű. A dal a saját kereteinken túli életet, a megrekedtségből a haladás irányába való elmozdulást, de leginkább önnön rettegésünkből való kiút történetét meséli el.

Egy nálunk jóval bölcsebb ember egyszer azt állította, hogy kizárólag az hozhatja el a békét a társadalmaknak, ha az egyéni szívekben végbemegy ez a belső folyamat, mely utána természetesen kifelé is hat.

És bizony nincs más, amit a Belau a világ fokozódó dinamikájában jobban tudna támogatni. Ahogy Dreamstate kulcssora mondja: we are all made out of gold” - mesélte Kedves Péter és Buzás Krisztián új dalukról.