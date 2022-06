Élményközpontúság, vízpart és mákos lángos

Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, élménydús adásokkal jelentkezik a Nyár 22, hétfőtől szombatig délelőtt 10 és 12 óra között a Duna Televízió műsorán. Az élő műsort délután megismétlik, illetve az adásokat online is visszanézhetik majd.

A változatos, turistacsalogató újdonságok megismeréséről és a tartalmas kikapcsolódásról a műsorvezetők – Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence – gondoskodnak. Rátonyi Kriszta a szerdán tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy sokáig Balatoni Nyárként ismertük ezt a műsort, s nem véletlenül változott meg tavaly a név Nyár 21-re, idén pedig Nyár 22-re, hiszen ez is mutatja, hogy nem csupán a Balatonról, hanem az ország minden szegletéből hoznak témákat.

A forgatott kisfilmek által az ország minden pontjára elbarangolunk, folytatva azt a tavaly megkezdett missziót, hogy minél részletesebben bemutassuk azokat a turisztikai lehetőségeket, amiket az országunk rejt

– mutatott rá a műsorvezető.

Rátonyi Kriszta lapunknak elmondta, hogy tizedik éve vezet műsort a Balatonon, s bár évről évre hasonló témák kerülnek előtérbe, mégis minden év ad neki valami újat. Mint mondta,

az elmúlt tíz évben közelről látta a balatoni régió fejlődését a gasztronómia, a vendéglátóhelyek, a strandok és az infrastruktúra területén. A Nyár 22 műsorhoz pedig a Balaton igazán csodálatos díszletként szolgál. Arról nem is beszélve, hogy ránk, műsorvezetőkre és a hozzánk érkező vendégekre is hatással van a vízpart, olyannyira, hogy másfajta beszélgetések alakulnak ki, mint a beltéri stúdióban – árulta el.

Az adások során kiemelt figyelmet szentelnek a hazai vízparti turisztikai helyszínek, köztük az ország legszebb, legjobb horgásztavainak bemutatására is. A magazinműsorhoz tizenhét tematika mentén forgatnak kisfilmeket, hogy minden izgalmas és mozgalmas programról értesüljenek a nézők, így megismerkedhetnek egyebek mellett a balatoni lovardákkal, a hungarikumokkal, a hazai kastélyokkal, valamint az élményközpontú turizmussal. A műsorban különleges, extrém szálláshelyeket, valamint különféle gyerektáborokat is bemutatnak.

Fotó: Bach Máté

A stúdióbeszélgetések során a nézők számos zenekarral, előadóművésszel, hagyományőrző csoporttal találkozhatnak, akik amellett, hogy szórakoztatnak, érdekességeket is megosztanak magukról. Izgalmas emberi történetek és életutak is előtérbe kerülnek, emellett igyekeznek bemutatni az aktuális nyári trendeket, programokat, kirándulóhelyeket, turisztikai látványosságokat, fesztiválokat, valamint régen elfeledett szakmákat.

Mint elhangzott, a gasztronómia továbbra is szerves része a műsornak, így az idei nyár sláger ínyencségei is bemutatkoznak: a legkiválóbb magyar fogások, fagylaltok, lekvárok, desszertkülönlegességek, valamint frissítő szörpök, koktélok és borok. De megismerkedhetnek a balatoni régió ikonikus ételeivel és a mákos lángossal is. A műsorvezetők pedig nemcsak megkóstolják az ételeket, hanem a séfek segítségével el is kell készíteniük. Az első adásban bivalyburger készül, beszélgetnek a Szolnoki Tiszavirág Fesztiválról, megnyitják a vitorlás-, a hajózási és a horgászszezont, valamint ellátogatnak Kecskemétre és Sopronba.

Péntekenként Szilágyi Eszter, a közmédia meteorológusa ismerteti Siófokról a hétvége várható időjárását, majd az aktuális előrejelzés alapján sport- és kirándulótippekkel szolgálnak a műsorvezetők. A szombati adások főként a vízparti élményekre, az éppen aktuális eseményekre fókuszálnak, hogy ne csak a képernyő előtt, hanem a legérdekesebb programhelyszíneken is élvezhessék a nyarat a gyerekek és a felnőttek.

Tekintsék meg a műsor aktuális beharangozó videóját.