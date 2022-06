Fejest ugrani egy történetbe

– Egy regényt színpadra vinni sohasem egyszerű feladat, már csak azért sem, mert szükség van a történet rövidítésére. Alkotótársaival, Galambos Attilával és Juhász Leventével hogyan oldották ezt meg?

– Ha színpadra állítanánk a körülbelül hatszáz oldalas regényt, akkor húszórás darab születne, ehhez képest háromórás darabot írtunk. Az első dolgunk az volt, hogy mindannyian újraolvastuk a művet, és jegyzeteltünk, mi maradjon meg belőle, s mi nem. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Baradlay fiúk történetére kell fókuszálnunk, míg Boksa Gergőnek, Szalmás Mihálynak nincs szerepe a történetünkben. Ahogy már említettem, a bécsi forradalomról keveset, a magyar forradalomról pedig többet mesélünk. Ami ilyenkor megszületik, az valójában egy novella, amelyben elhelyezzük a dalokat. Az, hogy az íráskor már tudom rendezni a darabot, hatalmas segítség, mert van olyan jelenet, amit nem kell megírni, hiszen az előző dalba bele tudom rendezni. Amikor Rideghváry Bence csalódottan távozik arról az esküvőről, amiről kiderül, hogy nem az ő esküvője, az egy dalnak a helye, amelyben bosszút esküszik. Erre Baradlayné válaszol, és ez az a jelenet, amikor a protagonistát és antagonistát szembe tudjuk állítani egymással. Ezt pedig egy duettben adja elő Feke Pál és Polyák Lilla. A dal alatt azonban meg tudom mutatni, ahogy Ödön főbíró lesz, ahogy Aranka gyermeket vár, ahogyan eltelik egy év a történetben.

– A Kőszívű – A Baradlay-legendát június 17-én és 18-án mutatják be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A dallam- és látványvilágot illetően milyen produkcióra számíthat a közönség?

– Mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy ne akarjunk hasonlítani már meglévő mintákra. Nem szabad olyan musicalt írnunk, ami akár zeneileg, akár dramaturgiailag hasonlít például A nyomorultakra. Pedig adná magát, hiszen mindkét darab cselekménye több szálon fut, sokszereplős és nagyjából ugyanabban a korban, a XIX. században játszódik.

Ezt az egész alkotói folyamatot a bungee jumpinghoz tudom hasonlítani, ugyanis fejest ugrunk egy történetbe a legjobb tudásunk szerint, ami a zenés előadások tekintetében egyáltalán nem mondható alacsony szintűnek.

A Kőszívű látványvilága a XIX. századot ötvözi a XXI. századdal, hiszen a klasszikus díszletet és jelmezeket LED-fal és háttérvetítések egészítik ki.

– Javában zajlik a Most vagy soha! című magyar történelmi kalandfilm forgatása, amely az 1848-as forradalom cselekményeit dolgozza fel Petőfi és a márciusi ifjak szemszögéből. Érdekes párhuzam, hogy más műfajban és más aspektusból, de ugyanazzal a történelmi időszakkal foglalkozik.

– A film munkálatai 2019 őszén kezdődtek el, míg két évvel ezelőtt, amikor a Puskás-musicalt bemutattuk, akkor döntöttük el, hogy mi legyen a következő darab, amit megírunk. Ez a döntés nem azt jelentette, hogy kerestünk egy következő témát, hanem a már meglévő nyolc-tíz musicaltéma közül kellett kiválasztanunk, melyik legyen az a történet, amit fontos elmesélni. Szinte azonnal tudtuk, hogy a Kőszívűt szeretnénk színpadra vinni. A musicaleket rengetegen szeretik, így kézenfekvő volt, hogy az egyik legismertebb magyar regényből musicalt írjunk. A kőszívű ember fiaiból készült több színházi, zenés előadás és film is. Bár azt kell mondjam – a legnagyobb tisztelettel a film alkotói iránt –, hogy az ­1965-ös film szavatossági ideje kezd lejárni. Az elmúlt évtizedekben nem született történelmi film az 1848. március 15-i eseményekről sem. Ezt az űrt tölti be a Most vagy soha! című történelmi kalandfilm, ami azt meséli el, hogy a márciusi ifjak mit tettek, honnan hova mentek március 15-én. A valós eseményeket pedig a fikciós részek teszik izgalmasabbá.