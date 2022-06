Holdkeltekor a város mesélni kezd

Akár a csillagfényes, nyári sétát választjuk, akár felülünk az esztergomi kisvonat éjszakai járatára – amelyen a rendezvények látogatására jogosító karszalaggal ingyen utazhatunk –, könnyedén eljuthatunk bármelyik helyszínre, az egyedüli megoldandó problémát az jelentheti, hogy választanunk kell a rengeteg programlehetőség közül. A helyiek már egy ideje figyelemmel követik, hogy a város ikonikus épületének nagykupolája hogyan vált patinás zöldből egyre nagyobb felületen vakító rézszínbe, de most

betekintést nyerhetünk a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, vagyis a bazilika restaurálási munkálataiba is, megtudhatjuk, hol tart a teljes körű felújítás.

Az alapkőletételről, a Bakócz kápolnáról és az idén nyolcszáz éves aranybulláról is sok érdekességet megtudhatunk, melynek esztergomi példányát a Főszékesegyházi Kincstárban őrizték, ahol most kamarakiállítás mutatja be a királyi okirat történetét, ugyanakkor az utolsó királykoronázás kellékei tárlatvezetés során fedik fel magukat.

Izgalmakban sem lesz szegény ez az éjszaka; zseblámpával fedezhetjük fel a várhegy zegzugos területét vagy éppen csillagokat leshetünk a Regiomontanus Csillagász Klub és a Dorogi Csillagász Kör közreműködésével a loggián.

Schmöltz Margit különleges sólymos labirintus-kalandjátékra invitálja olvasóit és leendő olvasóit. Az írónő történelmi regényeinek helyszíne a középkori Esztergom; így aztán időben is messzire utazhatunk a múltba, hogy életre keljenek az olvasmányélmények a sólyomröptetés, a fiókakeresés, a lóáldozat, a hévizes ispotály, valamint a városi vásárok XII. századi forgatagáról.