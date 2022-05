Anonymus, akit Erzsébetnek hívtak?

Az Árpád-ház egyik legnagyobb formátumú királya, III. Béla idején a magyar állam felettébb sikeres korszakát éli: a belviszályok és külháborúk miatt korábban megbomlott egység helyreáll, a gazdaság és a kultúra virágzik, a Konstantinápolyban nevelkedett uralkodó sikeres külpolitikát folytat, melynek eredményeként a Magyar Királyság vezető hatalommá válik Közép- és Délkelet-Európában. Felállítja a királyi kancelláriát, amely minden elé kerülő ügyet írásba foglaltat, s a szellemi élet központjává válik. Az írásbeliség kezd általánosan elterjedni – persze csak a művelt férfiak körében. Ritka volt akkoriban, hogy egy nő is értsen a tollforgatáshoz, de azért nem elképzelhetetlen. Ebből indult ki Schmöltz Margit is, akinek A sólyom szárnyat bont című regényében egy kislánnyal ismerkedhetünk meg. Erzsébet, vagyis Perka Solymáron nevelkedik, s a király egyik solymászának lányaként már fiatalon mindent megtanul a fenséges ragadozómadár befogásáról, gondozásáról és idomításáról.

Egy napon azonban a település lakói­ra a vasárnapi mise közben rázárják a templomajtót, és felgyújtják az épületet, egyedül a kislány menekül meg, aki számára ekkor kalandok sorozata veszi kezdetét, amelyek végül soha nem várt eredményekhez vezetnek. Nemcsak a korabeli gyógyítás szakértőjévé válik a hévizes ispotályban, de a királyi kancellária legígéretesebb írnoka, s a királyné bizalmasa is lesz, minek köszönhetően a legértékesebb és legnagyobb tudást hordozó kódexekhez is hozzáfér. Nő létére műveltsége egy idő után túltesz még a külföldön tanult magiszterekén is. Az írónő nem titkolja ugyan, hogy a lány nem más, mint a későbbi Anonymus, de az első kötetben még csupán az odavezető útról számol be, méghozzá felettébb izgalmasan. A sólyomröptetés, a fiókakeresés, a lóáldozat, a különféle ragályok és nyavalyák, valamint a városi vásárok forgatagában zajlik a XII. századi Esztergom élete az oldalakon. Miközben megelevenedik a középkori Magyarország kultúrtörténete, megcsapnak az illatok és ízek, kirajzolódnak a tárgyak, tapinthatóvá válnak a viseletek, és tanúi lehetünk annak a valós történelmi eseménynek is, mely során III. Béla király olyan pompás vendéglátással fogadja Barbarossa Frigyest és hatalmas keresztes hadát, hogy a császár fia később a palermói palota freskóján is megemlékezik a magyarországi látogatásról.

Tökéletes korrajzot kapunk, azonban a hangsúlyt a szerző mégis a női lélek rejtelmeire helyezi.