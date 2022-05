Kalandozás a Gutenberg-galaxisban

– A két toronyraktárban mintegy százezer polcfolyóméter van betelepítve – magyarázza Elbe István. – Ez száz kilométernyi élére állított könyvet jelent, vagyis Budapesttől Szolnokig ki lehetne rakni könyvekkel az M4-es menti utat. És ott van még a két olvasóteremben a negyvenezer polcfolyóméter telis-tele betűkkel!

A katalóguscédulákat rejtő szekrények közt eljutunk a kiadóállomásig, az olvasók itt adják le a kéréseket. Képzelődöm?! Fogaskerekek és váltók hangja hallatszik, mintha egy szerelvény közeledne… És tényleg! A „könyvlift” olyan, mint egy kisvasút: sínen közlekedő kiskocsik, billenőkosárral felszerelve. A kötött pályás, gyengeárammal működő rendszer nyugatnémet találmány, eredetileg a gyógyszeripar céljaira fejlesztették ki.

Jellemző, hogy az online térhódítása mellett a világjárvány is a digitális tér felé tereli az olvasókat. Ezért évek óta céljuk, hogy határon innen és túl minél több nemzettársunk az online téren keresztül és ingyenesen juthasson hozzá a nemzeti könyvtárban őrzött javakhoz a gramofonlemezektől a metszetekig.

Apropó, digitalizáció! Az írás elején emlegetett, hatalmas belmagasságú díszlépcsőház fölött azért szűnt meg az eredeti üvegablak tetőrész, mert kellett a hely, és egy új szintet „húztak” a mennyezet alá, ide került a digitalizáló központ.

– Már a digitalizálás előtti állapotfelmérés is komoly együttműködést kíván az állományvédelmi és restaurátorosztállyal, hogy egyértelművé váljon a kollégáimnak: milyen állapotban van a tárgy, könyvek esetében hány fokra nyitható ki a kötet a gerinc sérülése nélkül, milyen fénnyel lehet megvilágítani, és még hosszasan sorolhatnám a tisztázandó kérdéseket – magyarázza Kukár Barnabás Manó, az osztály vezetője.

A restaurálóműhelyben több évszázados értékeket mentenek meg. Fotó: Kállai Márton

Különböző méretű és kinézetű planetáris szkennerek és csodagépek sorjáznak körülöttünk, amelyek alkalmasak a rendkívül rossz állapotú vagy védendő dokumentumok digitalizálására is. A könyvtár állományát tekintve úgy a 10 százaléka lehet készen, becsüli Kukár Barnabás Manó, de csalóka a szám, már csak azért is, mert amit tíz éve digitalizáltak, az minőségét tekintve elmarad a maitól, szóval azt is újra kell csinálni.

Hogy a teljes állomány digitalizálása mennyi ideig tart majd, arra csak egy mély sóhaj a válasz. Merthogy egy százoldalas középkori kódex digitalizálása két-három hónapig is eltarthat; egy mai könyvvel félóra alatt végez a robotszkenner; a lapbehúzó szkenner pedig óránként beolvas sok ezer oldalt…

„Nálunk működik az ország legnagyobb papír- és könyvrestaurátor-műhelye, itt dolgoznak a legjobb szakemberek” – a főigazgató szavai jutnak eszembe a belépés előtt. Különleges élmény: a múlt és a jelen hangulata vegyül a könyvkötés és a restaurálás szentélyeiben. Az üvegajtós szekrényekben a legkülönbözőbb rendeltetésű anyagokkal, vegyszerekkel teli üvegcsék, tégelyek sorakoznak, de helyük van itt a gépmatuzsálemnek számító öntöttvas préseknek is, ezeket ma is munkára fogják, hiszen sok munkafázis nem pótolható modern technikával.