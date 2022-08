A magyar fotográfia napja

A fényképezés történetének 183 éve alatt számos magyar származású újító járult hozzá a fotózás fejlődéséhez. Az objektívtől a tükörreflexig, a hologramtól a polaroid technikáig sok fejlesztés és találmány köthető magyar tudósokhoz. 2003 óta minden esztendőben ezen a napon ünnepeljük a fotokulturális nemzeti örökség és a kortárs fotóművészet értékeit. Érdemes ellátogatni a Millenárison megrendezett Álmok álmodói 20 kiállításra, ahol sok más találmány mellett minden fontos, magyar vonatkozású fotográfiai szabadalom megismerhető.

1840-ben, egy évvel azután, hogy Louis Daguerre matematikus bemutatta találmányát, a dagerrotípiás eszközt a világnak, Vállas Antal is bemutatkozott. A Magyar Tudós Társaság 11. nagygyűlésén a Dunát és a királyi várat vette fel egy megvilágítás előtt fényérzékennyé tett, ezüstözött rézlemezre. Ennek az eseménynek a dátuma, augusz­tus 29. lett a magyar fotózás napja – olvashatjuk az Álmok álmodói 20 kiállítás a magyar fotográfia napjára kiadott közleményében. Az elmúlt közel két évszázadban hatalmasat fejlődött a fotókészítés technológiája. A folyamathoz, a képrögzítés egyszerűsödéséhez és elterjedéséhez, a valóságot egyre tökéletesebben visszaadó fotók létrejöttéhez magyar felfedezők is jelentősen hozzájárultak. A kiállítás fototechnikai részének összeállításában segítséget nyújtó fotográfus, fototechnika-történész Fejér Zoltán György nyilatkozta, hogy két szakember emelkedik ki a fotózással foglalkozó magyar újítók közül: Mihályi József és Dulovits Jenő. A „fotóipar Edisonjaként” emlegetik Mihályi Józsefet, akinek nevéhez több forradalmi jelentőségű fényképészeti műszaki újítás fűződik. Dulovits Jenő matematikus és fényképész, az első tükörreflexes gép feltalálója megelőzte, sőt felülmúlta korát. Jóval ismertebb Gábor Dénes (képünkön) és szabadalma, a hologram, amelynek 1947-es – már Angliában megvalósított – felfedezéséért a fizikus 1971-ben Nobel-díjban is részesült. Az interaktív tárlaton a látogatók megismerhetik továbbá Petzvál György mérnök-matematikus, a modern fényképészeti objektívlencse-rendszer felfedezőjének a munkásságát, megtudhatják, hogy miképpen járult hozzá egy magyar felfedező, Rott Andor a polaroid technika létrejöttéhez, és hogy mit köszönhet a mozi Schuller Aladárnak, a nem gyúlékony film fejlesztőjének.

Borítókép: Gábor Dénes (Fotó: Wikipédia)