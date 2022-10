A The Cure a húrokba csap a hónap végén a Budapest Arénában

Az első időszakban megjelent dalaik alapján a The Cure-t a post-punk és a new wave vonalhoz sorolták, de a 80-as évek elején zenéjükben egyre több sötét téma került előtérbe, amellyel a gothic rock vonalához kapcsolódtak. Végül a 80-as évek közepére Smith rátalált az igazi stílusukra, és a popzenei elemek ötvözésével a csapat igazi szupersztárrá vált. Olyan dalokkal járultak hozzá az évtized slágereihez, mint a Just Like Heaven, a Lovesong, a Boys Don’t Cry, a The Love Cats, a Friday I’m in Love vagy a Lullaby.