Kinek a legjobb a szövege?

Huszonhárom éve elismert és nagy rangnak örvend a Kossuth-szónokverseny az ELTE-n, amely mellé tavaly a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye csatlakozott. Az esemény célja a vitakultúra fontosságának hangsúlyozása a legegyszerűbb, hétköznapi helyzetekre is kivetítve, hiszen véleménye mindenkinek van, elmondani azt egy percben azonban nem is olyan könnyű. A versenyzőknek jelentkezésképp egy legfeljebb 60 másodperces TikTok-videót kell készíteniük, de a döntőben egyéb műfajokban, háromperces, klasszikus szónoklatban és vitahelyzetben is megmérettethetik magukat