Megjelent Batthyány Ádám „A bankárok grófja” című önéletrajzi kötete

A Batthyány család története szorosan összefonódik a magyar történelemmel. Sok évszázad óta tartó elkötelezettségük, hazaszeretetük, tettvágyuk és cselekedeteik hitelesen dokumentálható. A család legismertebb tagja gróf Batthyány Lajos, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki mártírhalált halt Pesten, 1849. október 6-án.

Batthyány Ádám annak a Dr. Batthyány-Strattmann Lászlónak az egyenesági leszármazottja (unokája), akit sokan már életében szentként tiszteltek, s hívtak a „szegények orvosának”; mígnem Szent II. János Pál pápa 2003. március 23-án boldoggá avatott.

Ádám pályafutása - számos felmenőjéhez hasonlóan - már nagyon fiatalon a közgadaságtudományok felé fordult, s szakmai előremenetelét nyelvtudása, felkészültsége, diszkréciója, diplomáciai érzéke, kiváló kapcsolatteremtő képessége, valamint lojalitása alapozta meg. Mindezek komoly nemzetközi sikereket hoztak számára, s már a rendszerváltást megelőzően is egyre közelebb került a formálódó magyarországi polgári közösséghez, értelmiséghez, mígnem Antall József miniszterelnök egyik legfontosabb tanácsadója lett.

Batthyány-Schmidt Margit, Ádám felesége, fontosnak tartotta, hogy az újkori magyar történelem e megismételhetetlen szelete önéletrajzi könyv formában is megörökítésre kerüljön:

A Magyar Batthyány Alapítványt épp azért hoztuk létre, hogy a család múltjából eredeztethető épített és szellemi örökséget gyűjtsük, gondozzuk, ápoljuk, illetve új értékeket, mint amilyen Ádám önéletrajzi kötete, hozzunk létre. Ez a könyv számomra a legnemesebb ügy, hiszen amellett, hogy Batthyány Ádám a rendszerváltás egyik legkarakteresebb szürke eminenciása volt a közép-európai pénzvilágban, férjem és két gyermekem édesapja.

A könyv történetmesélés formájában mutatja be a bankárok grófjának életútját, érdekes családi titkokat is megosztva az olvasókkal. Szajlai Csaba, a könyv szerzője kiemelte: „Különleges története van ennek a könyvnek, miután a „szimpla” életrajz mellett a történelem, a politika és a gazdaság is ötvöződik benne. Batthyány Ádámnak nem pusztán az élete színes, s innét, Budapestről nézve kifejezetten kalandokkal teli, hanem maga a környezet is; az, amiben leélte az eddig mögötte lévő, mintegy nyolc évtizedet.

Miközben egy nagy ívű bankári sztori rajzolódik ki a könyvből, addig az alapigazság is minduntalan felbukkan: egyrészt tanulni arany, és az elhivatottság, a motiváció meghozza gyümölcsét. Másrészt az arisztokrata származás fontos dolog és felemelő tényező, speciális elhivatottsággal jár, önmagában azonban kevés a boldoguláshoz.” Dr. Perényi János, családi jó barát hangsúlyozta: „...a magyar arisztokrácia azon kevés tagjához tartozik, aki a rendszerváltozást követően rászánta magát a hazatérésre. Ez kettőnk életében egy párhuzam, és történelmileg más párhuzamok is vannak, melyek közül a leglényegesebb, hogy mindkettőnk esetében a feleségek hatására történt meg a csoda.”

Batthyány Ádám az önéletrajzi könyve kapcsán tartott, Kőrössi P. József, a Noran Libro Kiadó ügyvezetőjének moderálásában megvalósult pódiumbeszélgetés során megköszönte feleségének, hogy lehetővé tette a kötet megjelenését, ami azért is közel áll a szívéhez, mert születésnapi meglepetésként kapta. A könyv a Noran Libro Kiadó gondozásában jelent meg és már kapható a Líra és Libri könyvesboltokban - olvasható a közleményben.