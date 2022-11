Kiút az online jogdíjak útvesztőjéből

Eddig az Artisjus minden jogkezelési feladatot önállóan végzett, a jogdíjak beszedésétől a felosztásokig. A nemzetközi streamingszolgáltatók növekvő száma, globális erejük és az általuk szolgáltatott adatok mennyisége miatt ma már hatékonyabb és fenntarthatóbb, ha ennek a feladatnak a jelentős részét egy olyan partnerre bízzuk, aki az évek során a világ egyik legjobbjává vált

– mondta a megállapodással kapcsolatban tegnap délelőtt Szinger András, az Artisjus főigazgatója.

– Eközben a magyar zenei repertoár nyilvántartásba vétele, dokumentálása és azonosítása továbbra is az Artisjus felelőssége marad. Biztos vagyok benne, hogy a magyar repertoár online elhangzásainak jogosítása a lehető legjobb kezekbe kerül – tette hozzá.



A digitális jogok kezelésének szakértőjeként a Sacem multiterritoriális jogosítást végez, valamint a streamingszolgáltatásokból származó hatalmas mennyiségű adatot innovatív technológiai eszközökkel dolgozza fel.

Az Artisjus mellett az Egyesült Államok (ASCAP), Dél-Korea (KOMCA) és Kanada (SOCAN) közös jogkezelő szervezetei, valamint a globális zeneműkiadók is a Sacemet bízták meg azzal, hogy engedélyezze és feldolgozza az általuk képviselt zenei művek online elhangzásait.

A megállapodás eredményeként az Artisjus által képviselt magyar szerzők ugyanolyan előnyös helyzetbe kerülnek, mint a világ legsikeresebb dalszerzői. Továbbá az elérhető legmagasabb jogdíjösszeghez juthatnak hozzá a nemzetközileg is gyorsnak számító negyedéves elszámolásban, s emellett könnyen nyomon követhetik elhangzásaikat az átlátható adatszolgáltatások miatt.



Az Artisjus továbbra is aktív résztvevője marad a folyamatnak, a 2023 előtti elhangzásokat továbbra is a szerzői egyesület dolgozza fel folyamatosan. A jövőbeni elhangzások esetében szintén az Artisjus munkatársai fogják a magyar művek adatainak pontos és részletes nyilvántartását biztosítani, valamint kiegészítő manuális azonosítási munkával fogják segíteni az automatizált munkafolyamatokat.

A gyorsabb és pontosabb elszámoláson túl az Artisjushoz tartozó magyar szerzők számára a gyakorlatban mindez nem jelent változást. Továbbra is az Artisjus marad hivatalosan a jogkezelőjük, az új dalaikat is az eddig megszokott módon az Artisjusnál regisztrálják majd, és online jogdíjaik tekintetében is minden információt egy helyen, az Artisjus online portálján ismerhetnek meg.

A most létrejött partnerség tökéletesen szemlélteti, milyen ereje van a közös jogkezelésnek. A jogtulajdonosok, azaz a szerzők érdekében egyesítjük erőforrásainkat, megosztjuk a feladatokat, az eszközöket és a bevált gyakorlatokat

– hangsúlyozta Cécile Rap-Veber, a Sacem vezérigazgatója.

Borítókép: Az Artisjus által képviselt magyar dalszerzők az elérhető legmagasabb összegű jogdíjat kapják Fotó: Mohai Balázs MTI/MTVA