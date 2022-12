Mese életről és halálról

A filmben Krisztián szerepét alakítom, aki a történet férfi főhőse, s aki nagy feladatot kap az élettől, s a mese alatt azt is megtekinthetjük, hogy ő hogyan reagál erre, s mennyi idő, amíg felnő a feladathoz és megpróbálja elvégezni a nagy munkát

– foglalja össze Bárnai Péter, aki szerepe szerint egy hullaházi éjjeliőr.

Hozzáteszi, a színészi feladat is rendkívül összetett, hiszen a film egy romantikus fantasy, de nem mellőzi a humoros jeleneteket. Bárnai Péter kiemeli azt is, hogy a történet mégis alkalmas arra, hogy lélektani folyamatokon, finom rezdüléseken keresztül mutassa be a szerelmes pár történetét.

Rujder Vivien színésznő az izgága fiatal lányt, Ágit alakítja az Átjáróházban (Fotó: NFI)

Rujder Vivien a női főszereplőt, Ágit formálja meg. Mint mondja, Ági egy nagyon izgága fiatal lány, aki nagyon hamar meghal, és bekerül egy hullaházba. S itt kezdődik a bonyodalom.

Veres Attila forgatókönyve és Madarász Isti rendezése sok szempontból nem számít szokványos magyar filmnek, hiszen – ahogy Bárnai Péter fogalmaz –, keveri a műfajokat, s a hatásmechanizmusokat is.

A film december 8-tól már látható a hazai mozikban.

Borítókép: Átjáróház jelenetfotó (Fotó: NFI)