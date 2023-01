A temesvári magyarok és Európa kulturális fővárosa

Temesvár, amelynek etnikai arányai Trianon után gyökeresen megváltoztak, a multikulturalizmust ma már csak nyomokban, legfeljebb építészetében őrzi – a magyarok aránya a legutóbbi népszámláláson 5,4, a németeké pedig 1,4 százalék volt

Február 17. és 19. közötti nyitórendezvénnyel útjára indul a Temesvár 2023 – Európa kulturális fővárosa kulturális programsorozat, amelynek során romániai és európai kortárs művészek új megközelítésben mutatják be a város fontos tereit és fő útvonalait.

A Bánság fővárosa eredetileg 2021-re nyerte el az kulturális fővárosi címet, de a világjárvány halasztást követelt, az Európai Tanács pedig elfogadta, hogy a projektet idén valósítsák meg. Mivel az évek során botrányok sorozata kísérte a projektet, Dominic Fritz akkor még újdonsült polgármesterként megvonta a bizalmat a koordináló egyesülettől, és a városháza projektirodáját bízta meg a lebonyolítással.

Temesvár kulturális eseménynaptárába eddig több mint háromszáz rendezvény került be, ebből több már múlt évben megvalósult. Idén olyan nagy nevekkel találkozhat a közönség, mint John Malkovich, aki A pokoli komédia: Egy sorozatgyilkos vallomásai című előadásban lép majd fel, vagy Lucian Ban, a New Yorkban élő román zongoraművész, aki Mat Maneri Grammy-díjra jelölt amerikai brácsaművésszel a jazz nyelvén gondolja újra a Bartók által gyűjtött népzenét. A látogatók 12 zenei és 15 színházi, valamint más jellegű fesztivállal számolhatnak. Például idén is megszervezik a középkori hagyományokat felelevenítő színes forgatagot a Hunyadi-kastély parkjában.

Erdei Ildikó a Temes Megyei Civil Tanács vezetője szerint, aki 2009 óta irányítja a Bánságban működő civil szervezetek közti együttműködést segítő fórumot,

a temesvári magyar közösség több évtizede tapasztalja, hogy értékalkotó szerepe – nemcsak a város jelenét, hanem múltját tekintve is – háttérbe szorult.

Ezért a magyarok közösségként való elismerését tekintené a kulturális fővárosi státus legnagyobb eredményének, mert az erősítené a közösségi önbecsülést.

A civil szervezetek elsősorban a bejáratott programjaikat szeretnék láthatóbbá tenni: a Temesvári Magyar Napokat, a Bartók-túrát, a Bánsági Magyar Napokat, a TESZT színházi fesztivált. Ugyanakkor Temesvár lesz a helyszíne számos nemzetközi és Kárpát-medencei eseménynek:

2023 Bolyai-év lesz, hiszen kétszáz évvel ezelőtt Bolyai ebben a városban alkotta meg híres művét. Ezért novemberben itt szervezik meg a magyar tudomány ünnepét, de itt lesz a romániai magyar pedagógusok szervezete által szervezett tanévkezdő ünnepség is, májusban pedig az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra tantárgyverseny Kárpát-medencei szakasza. Sok izgalmas terv volt még. Közülük talán a Forradalom Múzeumát említeném. De ezek megvalósítása, ha készül is, nem velünk készül

– vázolta a helyzetet az elnök.

Több, a magyar kultúrát szolgáló ingatlan renoválási munkálatai zajlanak: felújítják a szimbolikus jelentőségű Magyar Házat, amely 1930-ban a bánsági magyarok adományaiból, a közösség szolgálatára épült. A kommunizmus idején államosított, négyszintes belvárosi ingatlant hosszú pereskedés után sem sikerült a restitúciós törvények alapján visszaszerezni, ezért tavaly a Várbástya Egyesület magyar állami támogatással visszavásárolta, hogy a közösség az eredeti rendeltetésének megfelelően használhassa. Szintén magyar állami támogatással zajlik az egykori Művész mozi épületének teljes körű felújítása. Az ingatlant a Csiky Gergely Állami Magyar Színház 2017-ben negyed évszázadra kapta használatba a városi önkormányzattól, és udvara már a járvány idején is szabadtéri előadások helyszínéül szolgált.