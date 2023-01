Megdicsérte Veszprémet Európa másik kulturális fővárosa, Temesvár

Az Európa kulturális fővárosa címet viselő Veszprémben köszöntötte a magyarországi szervezőket Temesvár 2023 programjainak koordinátora, Ramona Laczko David, aki a hivatalos megnyitó után úgy fogalmazott: Veszprém a múlt kulturális értékei és a település patrónája, Gizella királyné köré építette fel a megnyitó és az egész éves rendezvény programkínálatát.

Temesvár a jelent és a jövő lehetőségeit helyezi középpontba, így vélhetően a leggazdagabb tematikájú eseményekre várja majd a látogatókat.

A Best of Timisoara Facebook-oldal egy videót is megosztott a veszprémi megnyitó napjáról, kiemelve, hogy Európa idei kulturális fővárosai közül Veszprém volt az első, ahol megkezdődtek az év végéig tartó rendezvények. A helyszíni beszámolóban megemlítik, hogy a görögországi Elefsina szintén egy múltban gyökerező kulturális képet kíván majd megmutatni magáról a nagyvilágnak. A portálnak nyilatkozó Ramona Laczko David a magyar–román együttműködésről is szólt, tudtára adva az érdeklődőknek, hogy a háromnapos temesvári megnyitón, február 17. és március 19. között a veszprémi Kabóca Bábszínház óriásbábokkal lép majd fel. Ezt követően a temesváriak február 27. és március 13. között látogatnak majd el Veszprémbe, hogy részt vegyenek az itteni legnagyobb programkavalkádban, amelyik az InterUrbán projekt keretében valósul meg.

A Veszprém–Balaton 2023 eseménysorozat megnyitóját a temesvári közszolgálati rádió is dicsérő szavakkal illette.

Tudósításuk szerint a magyarországi város már a megnyitó előtt egy hatalmas színpaddá alakult, számos művésznek teremtve fellépési lehetőséget. A csatorna kiemelte: a magyarországi kulturális rendezvény az egész balatoni régióra kiterjed, 116 településen kínál csaknem háromezer programot, ami román szemmel nézve érdekes megközelítés, hiszen a fejlesztési terv így nemcsak a megyeszékhelynek kedvez.